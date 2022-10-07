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【中國經濟】恒生降今年中國增長預測至3.7%　疫情＋內房仍是經濟主要挑戰

宏觀解讀 11:37 2022/10/07

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恒生降今年中國增長預測至3.7%。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇發表報告指，鑑於內地經濟前景轉弱，恒生將今年對中國的增長預測由4%下調至3.7%。該行認為，內地今年餘下時間經濟繼續面臨不確定性，下行風險較高，疫情和房地產市場仍是經濟面臨的兩個主要挑戰。

對於過去兩個月內地消費通脹升至兩年高位，恒生認為內地通脹失控上升機會不大，因經濟總需求疲軟，抑制了物價上升壓力。

恒生預計，供應方面的因素，尤其是食品價格，將繼續為通脹帶來上行壓力。雖然整體通脹上升，但剔除食品和能源價格後，核心通脹率仍保持在0.8%的溫和水平，或反映內地消費需求疲軟，尤其受到疫情持續及房地產問題的影響。由於供應問題持續，通脹或有上升空間，但需求偏弱，將限制整體價格的升幅。 

增發專項債投資基建仍是支持經濟主要方式

報告提及，內地溫和的通脹為官員提供了放寬貨幣政策的空間，為經濟增長提供動力。不過，報告指房貸利率下降對恢復市場對房地產市場信心的幫助有限，房地產銷售和樓價表現仍然低迷。

鑑於房地產市場對經濟和社會穩定的重要性，內地或會有進一步政策支持，以防止該行業出現急劇收縮的情況。然而，防止房地產行業過度擴張的立場，或會在短期內減緩該行業的增長。 

同時，貨幣政策轉趨寬鬆，提高了銀行同業市場的流動性，但額外的流動性暫時對實體經濟支持有限。消費者和企業經濟信心仍然低迷，使信貸需求維持疲軟。

薛俊昇續指，當市場信心恢復時，寬鬆貨幣政策對實體經濟料展現更大的刺激作用。現時，財政政策，特別是通過增加發行專項債以進行更多基建投資，仍會是支持經濟的主要方式。 

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記者：余倩敏

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