【零售復常】放寬防疫措施效果更勝消費券　玩具店生意升1成

▲ 有零售商反映，除非港府盡快實施0+0吸引旅客訪港，不然月中便將回復淡市。（資料圖片）

部分社交距離措施昨日起放寬，包括食肆每枱上限增至12人，宴會亦放寬至13人或以上才需要進行快測，帶旺多家庭聚會，相信亦令市面人流增加。有玩具店料人流及生意可升１成，冀盡快實施「0+0」。

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放寬食肆的每檯人數上限、宴會人數，除了餐飲業生意有改善，零售業亦因而受惠。樂雅兒玩具旗下設自家品牌門市「小城故事」，共有5間商場分店。該企董事姚曉龍指，雖然社交距離措施放寬首日未見明顯刺激，但相信周末將會有更多港人願意外出用餐，帶旺市面氣氛，料人流及生意額可錄1成增幅。

他續稱，在放寬之前，難以幾個家庭一同聚會，相信放寬將可以吸引更多家庭客，有利玩具店生意。

消費券刺激生意急增

比起新一輪消費券發放，姚認為社交距離措施放寬的效用更強、更持久。「消費券對生意有幫助，但十分短暫，只能刺激首幾天的生意。」所以他期望香港盡快放寬至「0+0」，料生意將會更理想。

另一專營玩具車的品牌「微影」，其董事吳凱俊表示雖然近一星期受惠於消費券發放，生意急升25至30%，但相信除非港府盡快實施0+0吸引旅客訪港，彌補港人外遊、削弱本地消費力的影響，不然月中便將回復淡市。

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記者：葉泳珊

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