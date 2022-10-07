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【Google手錶】Google首款智能手錶亮相　Pixel Watch內置Fitbit集成系統

科技 12:30 2022/10/07

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Pixel Watch 配備294mAh 電池，可以在30分鐘內充電至50%，而充滿一次電可使用24 小時。（Google）

Google在Made By Google秋季活動中，除發布Pixel 7及Pixel 7 Pro手機，還有旗下首款智能手錶Pixel Watch。Pixel Watch內置Fitbit集成系統，功能包括以1秒的間隔檢測連續心率、追蹤睡眠、測量血氧，以及讀取心電圖（ECG）等。

搭載Wear OS 3.5   兼容Android手機

Pixel Watch的頂部和底部採用圓弧形設計，寬度為41毫米，厚度為12.3毫米。其搭載Wear OS 3.5，兼容Android 8.0及更高版本的Android 手機。

【Google手機】Google Pixel 7系列登場　配備Tensor G2芯片

除Fitbit集成系統外，Pixel Watch也內置Google Wallet，以及由Google Maps提供的導航功能。用戶也可在Google Play 商店下載應用程式，就能將一眾Google產品如Gmail、Calendar 和 Google Home等無縫連接。

續航力方面，Pixel Watch 配備294mAh 電池，可以在30分鐘內充電至50%，而充滿一次電可使用24 小時，較最新推出的Apple Watch 8 長約6小時。

不會在香港上市

Pixel Watch的藍牙/Wi-Fi版本定價為349美元（約2,739港元），而4GLTE版本定價為399美元（約3,130港元）。

【Google Chrome漏洞】研究機構稱Chrome瀏覽器漏洞最多　籲用戶盡快更新

和Pixel 7系列手機一樣，Pixel Watch暫不會在香港上市，只會於美國、英國、加拿大及台灣等17個國家及地區開放預購，正式開賣日期則為10月13日。

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責任編輯：陳卓賢

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