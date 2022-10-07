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滯脹風險增 做好多元收益資產部署

股市 11:19 2022/10/07

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美國聯儲局在連續第三次加息 75 點子之後，並暗示加息持續，直到通脹得到控制。宏觀風險升温和市場波動性性持續，我們認為「尋求收益」繼續是今明兩年的投資主題，靈活調配資產至全球不同地區、行業、因素及資本結構，而非集中於投資單一或個別市場，為投資者提供持續及高收益的投資成果。

聯邦基金目標利率區間目前在3%至3.25%，為2008年初以來的最高水平。聯儲局的點陣圖顯示，年內餘下兩次議息會可能會合共再加息125點子。指標性利率美國 10 年期國債孳息率今年迄今已經升逾 2%，而衡量債券市場波動性的MOVE指數也上漲了約 70%。

經濟預測亦被下調，聯儲局預計美國今年國內生產總值（GDP）僅微升0.2%，2023年則加速至1.2%。儘管宏觀及政策具挑戰，我們認為市場仍具機會。歷史數據顯示，高質素信貸及低波幅股票能更佳應對市況波動。固定收益方面，我們目前較多配置於對利率敏感性較低的高收益債券和新興市場債券。我們相信組合已做好準備，以捕捉不斷上升的收益率，同時也尋求信用息差機會。

我們預期通脹壓力將在未來數月逐漸緩和，但今年餘下時間以至明年初通脹仍將維持在較高水平。我們相信在通脹放緩、經濟增長面臨挑戰和勞工市場職位流失加劇下，聯儲局將會在2023年中起開始減息。

透過傳統和非傳統收益資產，可為投資組合提供較高收益。基金派息的很大一部分來自潛在的自然收益率，對資本增長的依賴較少。另外，期權賣出策略有機會受益於當前市場波幅，因為期權金往往會隨著市場波幅而上升。無論升市或跌市，管理期權金得宜均可增加入息潛力。

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

撰文 : 潘樂勤 宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理及資產配置主管

欄名 : 基金卓見

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