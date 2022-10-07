▲ 【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」 金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴

自「0+3」入境措施實施後，市場要求進一步放寬至「0+0」之聲不絕於耳，不僅商界，政府抗疫專家亦加入要求放寬至0+0。有本地傳媒報道，政府周四召開抗疫專家會議，要求專家從控制疫情的角度出發，而非從商界角度發表評論，不要再推動0+0，因為若從防疫角度出發，0+3總比0+0能更好控制疫情，並藉以冷卻外界對短時間內推行0+0的期望。

政商界均希望10月會推出0+0，主要原因是11月金管局將舉辦國際金融峰會，為令金融峰會取得成功，因此希望趕在11月前推出0+0。

報道指，港府至今仍未決定何時放寬至0+0，故為11月的金融峰會亦作兩手準備。若屆時能放寬入境檢疫至0+0固然最好，但若未能實施「0+0」，亦可對峰會作出額外豁免措施。

目前0+3措施下，入境人士首3天持有「黃碼」，不能在食肆進餐，但峰會在首日設有晚宴，因此豁免峰會的「黃碼」要求會是其中一個考慮，而且可能性甚大。

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