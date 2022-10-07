【大行看法】摩通：中美關係緊張推動中國更為自給自足　看好一個板塊

▲ 摩通：中美關係緊張推動中國更為自給自足

摩根大通投資專家Alexander Treves指，中美關係緊張下其中一個意料之外的結果，是推動中國在不同行業上更為自給自足，這對中國創新而言屬好事。他又形容，中美緊張關係對中國形成了「超級充電」（supercharge）的作用。

Treves又提醒，地緣緊張局勢將會持續，投資者應「適應它、接受它」，並尋找一些在地緣緊張情況下仍會成功的股份。

Treves指，摩根大通今年仍有投資中國科技股，因「部份這些公司擁有全球領先的商業模式，以及龐大而有待滿足的市場，而且估值亦較之前為佳。」

與此同時，他認為這些企業的盈利能力有改善，因開支有所減少且已不如以往進取，部份原因是受到監管因素所影響。基於上述原因，摩根大通今年選擇增持內地科網股。

電動車股方面，Treves指摩根大通正尋找定價能力最高的電動車股，這一般為電池製造商，而非個別電動車品牌本身。他解釋，投資電池股毋須押注哪一電動車品牌會成功，亦不用估計消費者會不會選擇某一電動車品牌。

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記者：余倩敏