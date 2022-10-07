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【Google手機】Google Pixel 7系列登場　配備Tensor G2芯片

科技 11:30 2022/10/07

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Tensor G2芯片除帶來更快的運行速度外，也加入了Titan M2安全性，並通過了Common Criteria認證。（Google）

Google在「Made By Google」秋季活動中發布一系列新產品，當中包括Pixel 7及Pixel 7 Pro手機。兩款手機都採用由Google自家研發的Tensor G2芯片，據悉其運行速度較Pixel 6系列手機快60%，而且延長了電池續航力。

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屏幕方面，Pixel 7採用6.3吋FHD+ 解像度90Hz OLED 屏幕；而Pixel 7 Pro則採用更高規格的6.7吋QHD+ 解像度120Hz 屏幕，而且可因應使用情況，在10Hz在120Hz之間自動切換。

藉AI演算法   修復照片朦朧畫面

鏡頭方面，兩款手機都配備1,080萬像素前置鏡頭，主相機亦加入5,000萬像素 f/1.85 光圈廣角，以及1,200萬像素f/2.2 光圈超廣角鏡頭。透過AI演算法與機器學習功能，能把照片中的人像膚色調較得更自然，也可將朦朧的畫面修復得更清晰。

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另外，Google Pixel 7 Pro更設有4,800 萬像素 f/3.5 光圈、5倍光學遠攝鏡頭，最高支援 30X 數碼變焦拍攝。

多層安全保護  加強用戶私隱性

Tensor G2芯片除帶來更快的運行速度外，也加入了Titan M2安全性，並通過了Common Criteria認證。通過多層安全保護，包括針對敏感個人信息的「保護性運算」，從而加強Pixel 7系列的安全和私隱性。

不會在香港上市

Pixel 7及Pixel 7 Pro的定價，分別為599美元（約4,700港元）及899美元（約7,050港元），由即日起於17個國家及地區開放預購，包括美國、英國、加拿大、日本、挪威、愛爾蘭及台灣等，正式開賣日期則為10月13日。

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不過需要注意的是，今次兩部Pixel 7系列新機都不會在香港上市，因此過往有不少香港用戶均考慮入手水貨。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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