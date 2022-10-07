IMF料下調全球經濟增長預測 警告步向更不穩定世代

全球經濟放緩，通脹及戰爭等因素導致經濟持續受壓。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃警告，全球正面對日益嚴重的衰退風險及步向更不穩定世代，或會下調經濟增長預測。

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IMF下周將於美國華盛頓總部舉行年度大會，格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（6日）於開幕式致辭，提到一連串經濟衝擊引發持續高通脹，地緣政治分裂導致應對疫情、俄烏戰爭及氣候災難等議題都日益艱難。

她表示全球經濟正出現根本轉變，世界目前由一個相對可預測、有國際經合規則框架、低利率、低通脹的時期，進入一個經濟脆弱度加劇的新時代。

格奧爾基耶娃指上述情況代表會有更大不確定性、更高經濟波動、更嚴重地緣政治對抗、更頻繁及具破壞力的自然災害

她更提到疫情爆發以來的多次衝擊，已全面逆轉經濟形勢，代表通脹會持續更長時間。她亦指能源價格高企拖累經濟增長、疫情對中國經濟造成影響、美國經濟增長放緩及大型央行加息等影響下，增加了全球經濟活動風險。

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IMF早前已三度下調其增長預測，今年與明年的增長分別下調至3.2%和2.9%。IMF下周將更新《世界經濟展望》，格奧爾基耶娃指經濟衰退風險正上升，警告IMF將下調明年增長預測。

全球由現時至2026年料將損失多達4萬億美元（約31.2萬億港元）的經濟產出，相當於德國經濟規模。IMF更預計，全球約三分之一的國家今年或明年，會連續兩季經歷GDP（國内生産總值）的技術性衰退。

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責任編輯：鄭錦玲