▲ 【可持續發展】GoImpact：香港上市公司在ESG發展步伐頗快 惟中小企普遍缺乏資源及人才推動發展

ESG議題愈益受關注，GoImpact表示，無論是上市公司抑或是中小企業，均應加強ESG的知識，合力推動香港的綠色前景，迎接將於11月舉辦的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方會議（COP27）下，全球更嚴格的ESG要求。

GoImpact合辦人及首席執行官李懷璞表示，香港上市公司在ESG發展步伐頗快，如地產及電訊等大型企業，均有很多綠色動作，如使用潔淨能源、減低碳排放、提高能源效益等，ESG發展之路並不比其他地區落後，但仍有一定進步空間。

應將焦點放在各地如何一起合作及推動ESG

GoImpact合辦人及合夥人陶懷方指，大型公司可以較針對性的方式應對ESG，但香港不少上市公司屬中小型企業，中小企佔香港企業絕大多數，他們面對的重要ESG挑戰包括缺乏資源推動ESG的發展，也缺少披露人才的資源，但通過其大型跨國投資者的基礎，或可協助推動ESG發展。

李懷璞稱，市場不同關注不同地區在推動ESG方面的比較，反而應將焦點放在各地如何一起合作及推動ESG，香港背靠大灣區，在綠色科技及金融產品方面可作考量，新加坡則可在東盟及東南亞方面擔當推動角色。

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編輯：陳韻妍