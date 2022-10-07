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【烏克蘭戰爭】澤連斯基指單在南部 10月已收復逾500平方公里

環球政治 10:43 2022/10/07

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烏克蘭軍隊繼續進攻東部及南部，希望再收復更多領土。總統澤連斯基表示，10月以來單在南部已收復超過500平方公里，揚言烏軍會取得更多勝利。南部親俄政府官員批評，遠在莫斯科中央官員不了解前線戰況。

烏克蘭聯合西葡 爭2030年世界盃主辦權 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（6日）發表夜間講話時表示，烏軍自10月1日起，單在赫爾松地區（Kherson）已重新控制超過500平方公里的領土及據點，並指東部亦同樣取得進展。澤連斯基深信，烏軍亦會在扎波羅熱（Zaporizhzhia）等仍被俄國控制地區有突破。

烏軍將領格羅莫夫（Oleksiy Gromov）聲稱，烏軍在過去兩周在哈爾科夫地區（Kharkiv）向前推進約55公里，自9月21日起已收復當地超過2,400平方公里領土及93個據點。格羅莫夫指俄軍極力防止烏軍取下當地一個交通樞紐，避免釀成後勤補給困難。

波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾 【下一頁】

赫爾松親俄政府軍方高層斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）批評，莫斯科中央政府的高官不能理解現時前線面臨的問題。親政府國營電視台主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）亦質疑，軍方現時的行動讓人難以理解。

烏克蘭軍事專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）分析，今次烏軍取得成功可歸功於西方武器援助及俄軍戰略失誤等。Zhdanov指烏軍在哈爾科夫能全面掃蕩俄軍，在赫爾松則採取包圍戰術，把俄軍進至第聶伯羅河（Dnipro）西岸。

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責任編輯：吳漢培

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