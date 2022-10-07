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【解碼｜汽車股】比亞迪跌半成、理想大插16%　摩通細數五大走弱原因、另教路一項更具指標性數據

股市 11:12 2022/10/07

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【解碼｜汽車股】比亞迪跌半成、理想大插15%　摩通細數五大走弱原因、另教路一項更具指標性數據

汽車股近期表現甚弱，即使新車登場亦無法提振股價。摩通表示，汽車股走弱有多個原因，當中包括第2季產量因上海封城而受損、尤其是動力電池等的成本上漲、業績表現遜預期、估值不吸引、銷售及競爭環境持續惡化，這些均持續拖累車股在第4季表現。

汽車股再度下沉，比亞迪 （01211） 跌4.8%，報195.1元，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌3.6%至4.7%。另外，蔚來 （09866） 跌7.7%，小鵬 （09868） 跌6.7%，理想 （02015） 大跌16.6%，創5個月低。

摩通指出，除5、6月份銷售因上海解封後有所反彈外，其餘每月汽車銷售增長緩慢，認為即使內地於第2、3季推出刺激措施，並理應提振需求至明年首季，但仍憂慮第4季表現低於季節性趨勢。

按月銷售表現更具指標性

摩通提醒投資者應著重汽車按月的表現，而並按年表現，並將更具指標性，因去年下半年因芯片短缺而造成低基數效應。

目前，據最近的渠道考查以及考慮到競爭環境，該行相信蔚來、廣汽和比亞迪仍然是積壓較多訂單、盈利能見度高於同行的車企。另一方面，該行仍建議投資者提防如吉利和長汽等的車企，並認為它們短期內可能會繼續橫行整固。

當問及車股現時估值是否低殘時，摩通指認為即使車股目前估值低殘，若無盈利支撐，亦不代表要買入。

另外，該行又提到第4季有兩大重點，一是第3季業績表現，即使投資者計入前景走弱的預期，但該行相信市場將繼續對車股作出盈利下修舉動；二是11月18日至27日的廣州車展不單有更多新車推出，但亦要留意電動車潛在減價的可能。

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編輯：姚卓然

 

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