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【抖音TikTok】字節跳動去年營運虧損增加2.3倍至71.5億美元　今年首季錄營運盈利

股市 10:15 2022/10/07

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【抖音TikTok】字節跳動去年營運虧損增加2.3倍至71.5億美元　今年首季錄營運盈利

外電引述TikTok母公司字節跳動（ByteDance）一份與員工分享的財務報告顯示，字節跳動去年營運虧損增加2.3倍至71.5億美元，主要歸因於公司開支龐大，以支持高速增長。字節跳動發言人不予置評。

字節跳動擬回購最多30億美元　自定估值高於阿里巴巴？【下一頁】

《華爾街日報》指，字節跳動今年8月與員工分布其2020財年、2021財年及2022財年首季的業績及未來規劃分析報告，據有關報告指，字節跳動經歷去年巨虧後，今年首季實現營運盈利，反映公司業務或正出現轉機。2021年收入增長近80%至617億美元

報道顯示，字節跳動收入迅速增長，積累了大量現金及其他投資，但純利卻受到可換股票據上數百億美元的未變現市場虧損所拖累。

字節跳動2021年收入增長近80%至617億美元，銷售成本亦升79%至274億美元，淨虧損擴大逾87%至849億美元。報告指，期內研發支出146億美元，銷售及營銷費用192億美元，一系列可換股票據未變現公平值虧損756億美元，這三項支出按年增長逾76%。

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

相關文章：【抖音TikTok】字節跳動下調期權授予價至每股155美元　並進行期權特殊增發

相關文章：【字節跳動】TikTok 電商上半年商品交易總額超過10億美元　超越去年全年水平

編輯：陳韻妍

港股 字節跳動 抖音 股票 回購

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