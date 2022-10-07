家福會舉辦社區論壇　邀請醫療﹑法律及社工界等專家分享　「預設照顧計劃」在香港的發展與實踐 

香港家庭福利會(家福會)一直關顧長者的福祉，推出各項服務支援長者的日常生活以至晚年照顧，自2017 年開展「預設照顧計劃」，讓有意商討預設照顧計劃的長者及家人，不論就醫療取向、財產安排、殯葬喪禮意願、器官捐贈、與親友惜別等方面都可以深入探討，同時提升長者及照顧者對預設臨終照顧計劃的認識及協助服務使用者為生命的終結作出準備，以減少遺憾和家人壓力。



家福會今日(2022 年10 月6 日)舉辦「預設照顧計劃如何踏前一步？」社區論壇，邀請不同界別的專業人士與公眾交流，期望透過是次社區論壇提升公眾對「預設照顧計劃」的認識及關注，並讓業界及前線工作人員對於如何實踐及推出計劃有更全面的掌握。



家福會長者服務委員會主席鄧守廉醫生於致辭時表示：「過往預設照顧計劃多用於末期病人身上，然而很多在社區安老的體弱長者，相對末期病患的長者有較多空間思考及和家人討論，只是往往不知道從何入手，或因精神能力日漸衰退而欠缺執行力或行動力。同時，我們亦接觸到不少照顧者，他們不知道可以如何跟家中父母或家人談論死亡，結果當長者患病時才倉促面對，同時又要兼顧實際照顧，令壓力倍增。」



醫務衞生局顧問林啟忠先生在論壇上表示，預設照顧計劃著重病人自主權，現正積極與不同持份者溝通，包括醫院管理局、消防處、保安局、社會福利署、勞工及福利局等，期望於2023 年將草案提交立法會討論及進行相關立法程序，亦期望公眾積極參與，提供意見，讓立法程序可以盡快推進。而梁萬福醫生則介紹預設照顧計劃在不同國家及地區的發展，並建議香港社福機構讓服務使用者認識預設照顧計劃，並知道自身參與計劃的權利。梁萃明律師亦解釋香港現有的持久授權書的授權範圍並不包括醫療決定或照顧上的安排，所以政府跨部門工作小組正研究制定新的持續授權書條例，讓簽立人在精神行為能力健全時為自己作出財務上及個人照顧的決定。陳裕麗教授就預設照顧計劃進行多年研究，家福會的工作填補了現時服務的不足，除了社區教育亦於實踐上提供協助。同時，現正就家福會預設照顧計劃參加者背景及於參加計劃前後的心理質素進行研究，初步結果顯示參加者的平均年齡為81.4歲，參加者均在社區居住，有長期病患(例如：癌症、認知障礙症)，他們參與計劃後提昇了對晚期照顧的準備度及與家人作相關的溝通，並減輕死亡對他們的心理負擔。



此外，家福會於推行「預設照顧計劃」上有兩項建議：



(一) 政府應制定全面的晚期照顧政策框架、規劃藍圖及服務模式、加強專業訓練、投入相應資源配套，並透過醫社合作模式於社區推展預設照顧計劃。



(二) 社會各界應加強公眾教育及宣傳，現時社會缺乏對預設照顧計劃的認識，加上對談論死亡的誋諱，長者亦較少訂立預設照顧計劃。根據過往經驗，長者於參與生死教育講座後作出預設照顧計劃較多，所以家福會建議應在社區多推行談死論生的公眾教育及加強推廣預設照顧計劃，提升社區人士對計劃的認識，讓公眾認識到為生命終結做好準備的重要性。此外，預設照顧計劃是全面的，包括臨終醫療取向、財產安排、殯葬喪禮意願、器官捐贈，以及與家人的關係。



參與計劃的86歲劉先生，其女兒於論壇上代為分享認識及參加是次計劃的契機。劉先生的妻子患有輕度認知障礙症，子女過去曾接觸有關晚年照顧的「平安三寶」，但希望實行計劃時卻因為沒有相關配套協助而無從入手，亦因為忌諱與長者談論生死而將計劃擱置。直到長者身體轉差而有意向訂立遺囑，子女再次尋求服務時認識家福會「預設照顧計劃」，經轉介後成功與醫生和律師會面，並獲得資助訂立相關文件的費用，減輕家人負擔。劉小姐亦表示，社工介入幫助一家人更了解彼此的想法，服務跟進及轉介讓他們順利完成計劃臨終照顧方案。



有關家福會的「預設照顧計劃」



承蒙維拉律敦治．荻茜慈善基金額外撥款資助，家福會的「預設照顧計劃」服務全面，以「以家為本」的方式介入及提供一站式服務協助使用者制訂預設照顧方案﹑專業服務轉介及資助合資格長者所需的專業諮詢及文件費用。此外，本計劃更有幫助及資助長者圓夢，減少長者及家人遺憾的「晚晴圓夢」服務，亦非常重視外展社區教育，透過舉辦「談死論生」工作坊及關懷專線協助參加者打破忌諱，談論死亡，反思生命。



更多有關家福會「預設照顧計劃」的詳情，可於以下網址了解更多。

(https://www.hkfws.org.hk/how-we-help/elderly-and-community-support-services/advance-care-planning-project)

家福會「預設照顧計劃」



有關家福會「護老者月」

今年家福會的長者服務推行「護老拍住上」一系列護老者支援服務，以「為護老者集氣！1+1>2」為主題，亦於10月舉行「護老者月」，呼籲每一個支持護老者的我們，攜手建立一個護老者友善的社會，發揮一加一大於二的影響力。



「護老者月」希望大眾透過各種活動及宣傳，一起為護老者集氣，發揮家庭力量及動員社區參與，支援護老者，實踐「最緊要一家人」的精神。「護老者月」主要活動除了今日舉行的「預設照顧計劃如何踏前一步？」社區論壇，亦包括於2022年10月21日(星期五)舉行的「護老者論壇」，以及月內舉辦的各項護老者喘息活動，鼓勵護老者暫時放低照顧壓力，享受Me Time。



有關「護老者月」活動詳情及最新消息，請瀏覽「護老者月」專頁 (https://www.hkfws.org.hk/carer-support)。

「護老者月」專頁

▲ 醫療﹑法律及社工界等專家與公眾及業界同工分享「預設照顧計劃」在香港的實踐以及立法進展。

（左起：香港家庭福利會服務總監梁婉貞女士﹑醫務衞生局助理秘書長鄭朗逸先生﹑香港中文大學醫學院那打素護理學院陳裕麗教授﹑家福會執行委員會委員鄧守亷醫生﹑香港老年學會會長及老人科專科梁萬福醫生﹑醫務衞生局顧問林啟忠先生﹑梁萃明律師﹑香港家庭福利會高級經理黃愛球女士）



香港家庭福利會（家福會）於1949年正式成立，為香港其中一個主要的非牟利社會服務機構。家福會本著「以家為本」的服務理念，致力提供高質素的專業服務，以改善市民大眾的生活，凝聚家庭和促進家庭的健康與福祉，培育一個互相關顧的社會。



如欲了解更多詳情，歡迎瀏覽本會網址 www.hkfws.org.hk。



(特約)