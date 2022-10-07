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【港股市況】騰訊跌逾2%　新能源汽車股挫、理想汽車大跌16%　恒指低開160點穿萬八關（不斷更新）

股市 10:23 2022/10/07

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港股市況不斷更新

儲局官員再放鷹，美股下跌，港股今早續回吐逾百點，跌穿18000點關口。滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，華晨 （01114） 反彈逆市升近4%，恒指低開160點，開報17851點。科指跌1.4%，報3608點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：45】半新股艾美疫苗 （06660） 升幅擴大至近36%，報22.65元創新高。

【10：18】滙豐 （00005） 最新跌逾1%；友邦 （01299） 逆市向好升0.8%；中移動 （00941） 跌0.6%；港交所 （00388） 跌逾1%。

【10：15】碧桂園 （02007） 跌逾6%；雅居樂 （03383） 跌逾4%；龍湖 （00960） 跌逾5%。另外，中海外 （00688） 跌2%；潤地 （01109） 跌逾1%。

【10：05】金山軟件 （03888） 跌幅擴至一成，低見19.82元。

【09：57】YEAH YEAH GROUP （08082） 升幅擴大至8成，高見0.024元，成交209.8萬元。

【09：53】港股開市後初段曾跌最多226點，最新跌幅略收窄至約150點，報17863點；科指跌1.9%，報3593點。

【09：50】濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 升0.7%；金沙 （01928） 升1%。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升1%；澳博 （00880） 升0.3%；新濠 （00200） 升逾1%。

【09：45】艾美疫苗 （06660） 上市翌日，股價逆市升23%，高見20.65元創上市新高。中創新航 （03931） 再跌逾4%，低見36.15元創上市後新低。

【09：42】三桶油逆市揚，中石油 （00857） 升逾1%；中海油 （00883） 升0.7%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：41】高開近4%華晨中國 （01114） 開市後轉跌6%，破底低見2.05元。

【09：39】理想汽車 （02015） 跌逾16%，低見78.1元。

【09：39】騰訊 （00700） 開市後跌幅擴大至逾2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【09：37】旭輝 （00884） 開市後跌幅擴大至11%，低見0.64元。

【09：33】金山軟件 （03888） 發盈警，股價跌半成低見20.95元。

【雷軍旗下】金山軟件：美國上市金山雲股價低迷　預期9月底稅前減值撥備至少56億人幣

【09：25】新能源汽車股下挫，理想汽車 （02015） 挫逾12%；蔚來 （09866） 跌6%；小鵬汽車 （09868） 跌3%。

【09：24】【內房危機】旭輝未止瀉再跌4%　「示範民企」旭輝據報尋求延遲支付周三到期貸款利息　遭穆迪降兩級至「B3」

【09：24】前稱太陽娛樂的YEAH YEAH GROUP （08082） 逆市高開逾7%。

【前稱太陽娛樂】周焯華幾乎清倉Yeah Yeah Group　「創業板小殼王」徐秉辰重新晉身第二大股東

【09：21】滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，華晨 （01114） 反彈逆市升近4%，恒指低開160點，開報17851點。科指跌1.4%，報3608點。

【09：13】期指開報17835點，跌160點。

【08：43】東正金融 （02718） 開市前公布停牌。

【08：42】恒指黑期跌約205點，報17802點；道指期貨跌12點，報29970點。

【08：41】【Saas股】阜博集團擬與Candle Media成立合資公司　今日復牌

【07：50】【新股IPO】GC CONSTRUCTION 1489下限0.5元定價　超購近6.6倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】健世科技9877中間定價　超額認購0.5倍一手中籤率58%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳　輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望

【07：45】港股ADR收報17820點，跌191點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報41.43元，較港收市價低0.82元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報275.93元，較港收市價低1.87元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.74元，較港收市價低0.41元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局官員對加息態度偏鷹，美股尾市跌勢加劇，道指失守3萬關，美滙指數升0.9%，報112.23，美10年期債息突破3.8厘，2年期債息亦升上4.23厘。道指跌346點或逾1.1%，報29926點，此前曾最多跌414點；納指跌0.7%，報11073點；標指跌逾1%，報3744點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

責任編輯︰梁浩碩

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