【港股市況】滙豐ADR較港低近2%　恒指黑期跌約205點、道指期貨跌12點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

儲局官員再放鷹，美股下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約191點，恒指料開報17820點。滙豐 （00005） ADR折合報41.43元，較港收市價低0.82元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報275.93元，較港收市價低1.87元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.74元，較港收市價低0.41元或0.5%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報17835點，跌160點。

【08：43】東正金融 （02718） 開市前公布停牌。

【08：42】恒指黑期跌約205點，報17802點；道指期貨跌12點，報29970點。

【08：41】【Saas股】阜博集團擬與Candle Media成立合資公司 今日復牌

【07：50】【新股IPO】GC CONSTRUCTION 1489下限0.5元定價 超購近6.6倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】健世科技9877中間定價 超額認購0.5倍一手中籤率58%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳 輪候6年最後一派長康邨、港媽呻細到爆好失望

【07：45】港股ADR收報17820點，跌191點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報41.43元，較港收市價低0.82元或1.9%。騰訊 （00700） ADR折合報275.93元，較港收市價低1.87元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.74元，較港收市價低0.41元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局官員對加息態度偏鷹，美股尾市跌勢加劇，道指失守3萬關，美滙指數升0.9%，報112.23，美10年期債息突破3.8厘，2年期債息亦升上4.23厘。道指跌346點或逾1.1%，報29926點，此前曾最多跌414點；納指跌0.7%，報11073點；標指跌逾1%，報3744點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩