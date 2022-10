▲ 【TWTR】法院裁定馬斯克必須在10月28日前完成收購Twitter

Tesla(美:TSLA)行政總裁馬斯克(Elon Musk)向美國法院表示,社交平台Twitter(美:TWTR)拒絕他早前提出結束訴訟,而法院裁定馬斯克必須在10月28日前完成交易,從而為馬斯克籌集收購資金留出更多時間。

馬斯克希望Twitter取消現有訴訟,以便本月以每股54.2美元的價格完成交易。可是馬斯克代表律師周四向法院提交的文件表示,Twitter對於馬斯克周一提出的建議「沒有作出同意的回應」(will not take yes for an answer)。惟Twitter反駁指,不同意馬斯克的說法,並表示公司拒絕撤銷訴訟。

此前法庭預訂的庭審時間為10月17日, 特拉華商務法院推遲審理馬斯克收購Twitter一案,直至10月28日。如果屆時仍未完成交易,將安排11月份的庭審日期。因此,馬斯克必須在10月28日之前完成社交平台Twitter(美:TWTR)交易。

馬斯克的代表律師表示,馬斯克的融資方「已表示他們準備履行承諾」,並正在努力在10月28日之前完成交易。

編輯:姚卓然