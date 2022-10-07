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【TWTR】法院裁定馬斯克必須在10月28日前完成收購Twitter

股市 08:21 2022/10/07

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【TWTR】法院裁定馬斯克必須在10月28日前完成收購Twitter

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）向美國法院表示，社交平台Twitter（美：TWTR）拒絕他早前提出結束訴訟，而法院裁定馬斯克必須在10月28日前完成交易，從而為馬斯克籌集收購資金留出更多時間。

馬斯克希望Twitter取消現有訴訟，以便本月以每股54.2美元的價格完成交易。可是馬斯克代表律師周四向法院提交的文件表示，Twitter對於馬斯克周一提出的建議「沒有作出同意的回應」（will not take yes for an answer）。惟Twitter反駁指，不同意馬斯克的說法，並表示公司拒絕撤銷訴訟。

此前法庭預訂的庭審時間為10月17日，特拉華商務法院推遲審理馬斯克收購Twitter一案，直至10月28日。如果屆時仍未完成交易，將安排11月份的庭審日期。因此，馬斯克必須在10月28日之前完成社交平台Twitter（美：TWTR）交易。

馬斯克的代表律師表示，馬斯克的融資方「已表示他們準備履行承諾」，並正在努力在10月28日之前完成交易。

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編輯：姚卓然

收購 美股 特拉華 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Twitter 社交平台

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