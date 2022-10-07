▲ 【新股IPO】健世科技9877中間定價 超額認購0.5倍一手中籤率58%（附分配結果連結）

健世科技-B （09877） 公布招股結果。從事醫療機械的健世科技以每股27.8元定價，為招股價範圍26.7元至28.8元的中間定價，集資淨額1.55億元，一手中籤率58.01%，抽2手（400股）即可穩獲一手。健世科技將於10月10日掛牌。【分配結果連結】

健世科技於香港公開發售部分共錄得1295人認購，超額認購0.52倍，國際發售部分超額認購0.19倍。

所得款項淨額的65%將分配予核心產品（即LuX-Valve及Ken-Valve）的研發、製造及商業化；25%將分配予產品管綫的其他在研產品（包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產品）的研發、臨床試驗及產品註冊；10%用於營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩