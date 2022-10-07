【周末好去處】樂富廣場「樂動．農莊」過萬呎休憩空間 兩米高巨型蔬果打卡位體驗綠色健康生活 免費暢玩「閃避球大對決」及「走繩運動」

踏入10月，樂富廣場結合新興運動及綠色生活兩大元素，呈獻「樂動．農莊」主題活動。樂富廣場A區及B區以「社區營造」（Placemaking）概念，打造過萬呎躍動休憩空間，並配合一連串活動，成為健康生活新據點。除了引入不同的新興運動讓市民免費挑戰，更破天荒打造「5D Fruit Hunter」VR鞦韆，透過全方位感官刺激，與大家一同迎接最「潮」的樂動旅程。

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樂富廣場為了讓不同年齡層人士都能享受運動帶來的樂趣及強身健體，B區躍動休憩空間會定期引入好玩又具挑戰性的新興運動，予市民免費暢玩。在10月份周末，各位好動人士可以組隊大玩「閃避球大對決」，進行刺激對壘，以戰術及團隊合作性一決高下。

樂富廣場亦與香港體魄合作，引入德國的「走繩運動」予喜愛向難度挑戰的大人和小朋友前來體驗。小朋友可於繩索上考驗平衡力，做一些簡單的彈跳或伸展動作；成年人則可利用這項新興運動，鍛練身體的柔韌度及肌耐力！這項運動除了可鍛鍊平衡力及協調能力，亦可提升大家的專注力，以及增強克服困難、尋求突破的能力，有助青少年及小童身心發展。

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閃避球大對決

與好友組隊進行最多3對3的「閃避球大對決」，瞄準對方的魔術貼戰衣丟出魔術球，同時要敏捷閃避對方的攻勢，訓練身體的敏捷度、手部協調及團結精神。

日期：10月15、16、22、23、29、30日 時間： 中午12時至下午6時 地點：樂富廣場B區躍動休憩用地

走繩運動

由德國引入的「走繩運動」除了可鍛鍊平衡力及協調能力，亦可提升大家的專注力，以及增強克服困難、尋求突破的能力，推動青少年及小童身心發展。

日期：10月15、16、22、23、29、30日 時間：（每節名額為 10人） 第一節：下午2時至2時30分 第二節：下午2時30分至3時 第三節：下午3時15分至3時45分 第四節：下午3時45分至4時15分 地點：樂富廣場B區躍動休憩用地

挑戰全方位5D+VR動感遊戲 兩米高巨型蔬果打造另類「豐收」體驗

此外，大家可於樂富廣場B區過萬呎的躍動休憩空間，於藍天白雲下享受寫意綠色健康生活，免費借用場地及運動用品，以及於近3,000呎的都市農莊擁抱綠系生活文化。大家更可走進全新蔬果世界，以超巨型牛油果造型登場的「5D Fruit Hunter」VR鞦韆，展開動感、體感、視覺、聽覺及嗅覺五種感官刺激齊備的精彩遊戲。於虛擬農莊世界內，以體感操作方式捕捉不同的新鮮水果，獲取分數由小農夫變成終極水果達人！戶外空間更特意打造兩米高的巨型蔬果打卡位，讓大家感受與別不同的「豐收」體驗，與好友一同拍攝充滿歡樂的趣怪相片。另外，文青一族更可走到繽紛水泡裝置，盡情拍攝七彩注目的照片。

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開放日期及時間

日期：10月15、16、22、23、29、30日 ; 11月6、13、20、27日 時間：中午12時至下午6時 地點：樂富廣場B區躍動休憩用地

邀請不同單位合作打造樂動社區 精彩活動不斷送上

樂富廣場與慈善團體智樂兒童遊樂協會合作，以「到處走、到處遊」為主題的「智樂遊樂車3系」將於特定日子駛進樂富廣場躍動休憩空間，以流動形式打造獨一無二的遊樂場，為兒童提供能夠盡情發揮創意的益智有趣遊戲。於11月份，樂富廣場將會聯乘10位本地藝術家，其中更邀請了曾與多個國際品牌合作、於中環繪製日本動畫主題大型壁畫的90後藝術家皮忠PEI CHUNG，以及人氣藝術家Isatisse 眼袋女孩、杜波淇、港妹。生活等，帶領100位市民一同進行大型Switch-Up Art Jamming活動，以即興藝術分享藝術創作的樂趣；聯乘畫作更會印製成帆布袋用作慈善拍賣用途，資助兒童全面發展！

樂富廣場未來將與香港街頭音樂聯盟City Echo合作，邀請年輕的街頭音樂人於指定周末演出，促進多元音樂交流，一同以音樂連繫社區；還有一系列綠色工作坊及新興運動體驗，大家萬勿錯過。

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責任編輯：嚴浩文