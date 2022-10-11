【網店物流小幫手@iM網欄】電商致勝之道 如何揀選第三方物流夥伴？

為了配合OMO新零售模式的發展，將物流程序外判，予第三方物流公司（3PL）的電商與日俱增，以活用多元化的物流配送模式，為顧客提供更完善的線上線下購物體驗。在這個大趨勢下，如何選擇最適合自己的物流夥伴，成為了網店業務發展的一大關鍵。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

物流夥伴必備條件1：全方位物流系統

一個全方位的物流系統，可以讓網店店方即時追蹤庫存、訂單狀態，同步管理線上線下訂單，同時提升效率與生意額。而理想的物流系統，是能透過API（Application Programming Interface）串連各大網店平台，讓訂單資料和狀態能即時互通，統一整合多方數據，大大減輕網店工作量，並有助品牌作出準確分析。因此，在OMO的新時代，網店物流夥伴必須具備整合為一的物流系統，提供多渠道訂單管理，讓商家能統一整合訂單數據之餘，同時掌握和洞察消費者的購物習慣。

物流夥伴必備條件2：完善處理物流能力

當電商業務擴大，SKU及訂單數量增多，網店物流夥伴必須具備處理多元化訂單的能力，包括：安全可靠的倉庫設施、完善的物流設備、專業的物流人員、以及能支援多種配送模式（例如網購平台訂單、線上線下訂單、實體店補貨等）。若3PL具備自動化物流設備倉庫，例如AGV自動導向車等，能夠大大提升物流效率。

延伸閱讀：https://bit.ly/3SSQWMs

物流夥伴必備條件3：跨境物流資源

不少電商在順利發展後，都會瞄準海外市場。選擇把物流外判時，應考慮物流夥伴的網絡和資源，在長遠發展上，能否支援跨境物流的需求。若物流夥伴具備海外倉庫和網絡，並能處理國際運輸、出入口報關及在地倉存物流配送，自然有助拓展海外市場，事半功倍。

延伸閱讀：https://bit.ly/3rxRMCi

在OMO新零售的大趨勢下，電商把物流外判予3PL，無疑能提升公司多方面業務發展，既能減輕日常營運負擔，又可大大提升物流效率。若能作充足準備，找到可靠、最切合發展需要的網店物流夥伴， OMO操作模式便可以更流暢，迎接下一浪的新趨勢。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！