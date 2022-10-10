【人物專訪】鐘錶行業青黃不接 華明行力吸學徒 年輕人由社會的「失敗者」變成老闆的「寵兒」

曾幾何時，鐘錶業是本港「四大工業」之一，其在亞洲更曾經佔有數一數二的席位，鐘錶工藝師傅的專業角色更尤其重要。但隨着時代變遷，入行人數愈來愈少，令行業面對青黃不接的問題，作為瑞士鐘表品牌英納格（Enicar）的第三代接棒人，高鼎國決定從基本面開始解決人手問題，夥拍VTC推學徒計劃，為香港年青一代提供更多元化的選擇之餘，也為行業注入新動力。

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華明行執行董事高鼎國，外祖父是人稱「鐘錶大王」的李惠利，家族於1980年購入瑞士百年鐘表品牌「英納格」，由產品的創造及設計，批發及零售、以及推廣，也是由華明行一手一腳去做。高鼎國於美國普林斯頓大學畢業後，曾在美國創業，又經營過中小企，其後得悉家族企業所經營的品牌未能與時並進，產品銷售及品牌知名度均大不如前，於是毅然決定在2004年回港，協助振興這個百年腕表品牌。高鼎國主責瑞士英納格表於大中華區的營運、策劃、銷售及市場推廣事務，經過他多年的努力，為企業制定了一套全新品牌定位及市場發展目標，品牌於中國、香港及臺灣等地曾開設逾1,500家店舖，每年零售額曾逾20億元。

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高鼎國指，行業面對的最大問題，就是入行人數愈來愈少，特別是公司已有30多年歷史，有一些50歲、60歲的員工也準備退休，鐘錶製造、維修及設計的專才面對短缺的情況。他表示，現時香港社會上最大的問題，是年青一代發展模式局限於基本的通才教育，視「考入大學」為成功人生的唯一指標，未能讓他們發揮真正的才能及志向。「今時今日考DSE，有10%多的人可以升讀大學，但有些人未必適合讀通識學校。香港的社會太着重於通才的教育，其實專才也可以帶四方帽，只是社會認不認受這件事。」

為積極推動香港鐘表業界提升專業認可、並把鐘錶產業回流香港，早於2014年，當時身任香港鐘表業總會主席的高鼎國，與職業訓練局合作推出為名鐘錶業「職」學創前路先導計劃（學徒計劃），如開創「助理鐘表客戶服務員學徒」課程及制定「職業訓練局時計科技高級文憑」，讓內容更迎合市場需要，並優化行業，也為香港年青一代提供更多元化的選擇，「事實上你不斷去迫學生去做通才，他們趕不上學業的話，就會慢慢覺得自已是個失敗者，如果幫他們及早就就讀知專，就知道自己在進步，也會對社會有貢獻，自我感覺就不同了。」

學徒免學費兼獲資助

以上學徒計劃為期4年，現時已舉辦第三屆計劃，滿16歲的學生就可參與學徒計劃。高鼎國指，參與以上計劃的學徒，每周工作4天，1天回校上課。學徒有十分吸引的「福利」，他們的學費是由僱主支付，每月更可獲由政府及僱主資助的1.2萬元工資。高鼎國說，在他的公司工作的學徒，更有醫療保險、年假，跟員工的福利一樣。



完成4年的計劃後，成為公司的正式員工，入職薪酬已有1.5萬元，未來有機會通關的話，更有機會被派到希望外地深造。高鼎國透露，不少學徒畢業後即被行家「挖角」，十分搶手，「他們的工資也會每年增加，我們根本不想他們走，故每年加人工，鼓勵他們繼續留在公司，這是我們慢慢培養出來的生力軍。」其中一位出身自學徒計劃的員工，畢業後正式加入華明行工作，現時21歲的他已成為師傅級人馬。

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面對人才缺乏的問題，於高鼎國的眼中，學徒們當然是個「寶」，但培訓學徒的過程也要花上大量心神，「今時今日的學徒，他們也經過很辛苦的學習過程，他們在學校時，也可能不是一名『成功者』。之後選擇到了職訓局的青年學院學習，他們通常也會有不同的問題，例如是SEN（Special Educational Needs，即特殊教育需要）、或者來自不和諧的家庭、單親的家庭，或者面對很大經濟壓力。」

他坦言，學徒們一開始時，紀律也不是太好，「例如遲到早退，每天遲20分鐘至半小時才回公司上班、突然間沒有回公司上班，打電話也找不到他們，消失了數天；或者是上班時瞓覺。」但對於這班「小朋友」，高鼎國抱著寬容的態度說：「自己的兒子也未必教得好，這些『仔』更要慢慢去教，要給予機會跟他們溝通。」

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作為僱主，高鼎國也有一套跟員工的相處模式，「香港以前的老闆是『大哂』的，老闆說甚麼，員工也要跟着做，也不是太理會員工的感受。面對現在新一代的年輕人，我們作為僱主要考慮多些、了解各人的長處及優勢，再給予他們工作。我覺得做一個好雇主，經常關心員工，了解他們的要求，我覺得這是十分重要的。」

他也有一套特別的管理方式，「就是我幫僱員打工的，不是他們幫我解決問題，而是我要幫他們解決問題；以前的老闆，自己不想做的東西就會推給下屬，現在情況倒轉了，每件事情，我會先衡量自己會否想做，才會交給下屬；最厭倦的工作也留給自己做了。」

他解釋，作為僱主，要「Lead by sample」，「我自己要了解每一項工作，如果覺得困難的話，自己要嘗試去做那項工作，或者去優化後，才讓員工及下屬去做，我覺得這是十分重要的。」同時，也要讓員工明白到自我價值，要給予他們機會去參與新的事情，他們才覺得自己在公司內受重視。

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以上內容節錄自《iMoney Focus》778期封面故事。

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記者：陳詠妍