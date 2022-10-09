【三星】4招保銷售增長　三星摺疊智能手機疫下嘗盡甜頭

全球經濟氣氛不明朗，影響消費者情緒。不過，近幾年才出現的摺疊智能手機，銷量正不斷上升。而市佔較高的三星（Samsung），更在疫市下享盡「甜頭」。



三星電子香港區董事總經理趙依音接受專訪時表示，高度留意及跟隨市場轉變是重要的成功關鍵，接受Z世代的意見，亦令品牌更貼地。



調研機構Counterpoint Research於8月發表的報告預估，2022年全球摺疊智能手機，將達至約73%的按年升幅。



較早投入資源研發及推動摺疊智能手機的三星，現時是這個市場的贏家。三星在上月初亦於香港市場推出新一代的Galaxy Z Fold4及Z Flip4摺疊屏幕手機。本港疫情仍然持續，消費券效應大多亦在8月消耗，但趙依音仍然充滿信心。

▲ Galaxy Z Fold4

▲ Galaxy Z Flip4

好產品更需有效溝通

她坦言，過去近3年的疫情大流行，改變了很多人的生活。人們花更多時間在網上會議、重組工作流程。「需要更好、更多功能的裝置去支持生活及工作」，變相鼓勵科企更努力去研發及推出更多解決方案。談到在疫情下如何保住銷售甚至爭取增長，她提出4個疫市銷售重點。



趕上需求：摺疊屏幕手機正好迎合用家在疫下遙距開會、搜尋資料的需要。



溝通得宜：趙依音指出，有好的產品，也要令消費者明白如何使用、有多好用。在產品推出後，同時推出網上工作坊及期間限定店。她指過去也曾推出虛擬工作坊，今次提升頻率，以求接觸更多消費者。當疫情有所緩和後，消費者也希望有面對面的接觸，了解新產品。故今次主力以綫上及綫下的混合模式來推售。趙依音強調，不存在官網、期間限定店、體驗店與分銷商及電訊商競爭，只是用盡各途徑去接觸及服務客戶。消費者能與品牌直接接觸，體驗店更提供維修及諮詢服務。



增加銷售渠道：2020年尾成立的官方網店，就發揮了與消費者溝通的功能。主力不是銷售，而是一個方便消費者了解產品的平台，以及多一個購買途徑選擇。



貫徹合作：不但繼續與過去與電訊商的合作，更引入Asia Miles為合作夥伴，盡量迎合消費者的新購物習慣。



提升市場認受性 明星宣傳效應高

去年，香港三星起用大熱男團MIRROR推售摺疊屏幕手機，引起廣泛注目，但今年未見有再合作。趙依音表示，與不同明星、KOL合作推售產品的策略，一直沒有改變。

不同的KOL有不同的受眾及形象，選擇時視乎產品特性及宣傳目的。

她解釋，過去較主要希望消費者留意及明白摺疊屏幕手機是甚麼，有何好處。但經過上年的大力推廣，已成功提高市場的認知度及認受性。



今年反而更注重讓消費者了解及試用，以吸引更多消費者試用及購買。因此，建立期間限定店，以及逾1個月的Galaxy免費體驗計劃，讓大眾可親身體驗各種功能。客戶只需在活動期間選擇借用其中一個型號的摺疊屏幕手機，可在試用5天後歸還裝置並考慮購買。她指計劃已非首次推出，相信不少消費者想先試用，才決定購買。



趙依音強調，留意市場變化及跟着市場走，是重要的「鐵律」，過去的疫情下確實曾遇到不少挑戰，但總有方法去拆解。



Z世代員工建議 建限定店

疫情大流行的另一影響，是人們改變了對生活與工作的看法，加上企業紛紛進行數碼轉型，科技相關人才甚為缺乏。三星電子香港區董事總經理趙依音指出，要吸引、留住人才，方法有很多。讓人才尤其是年輕人感到有學習的機會，願意持開放態度去接納不同意見及想法，品牌的吸引力自然增。

舉例，在重要新產品推出後，建立期間限定店的想法，就是來自該品牌市務推廣部的Z世代。「他們是年輕人，自然了解年輕人想法及需要。」趙也相信，品牌擁有研發、生產、銷售的一條龍能力，對人才有吸引力，可讓他們有發揮機會。



疫情下，不少企業也實行在家、遙距工作。她指品牌也有採取不同措施，保護員工及其家人，但坦言由於銷售產品需接觸市場及消費者，消費者當然希望隨時得到協助，故要在完全不影響服務的情況下實行靈活工作，甚具挑戰。



記者：梁巧恩