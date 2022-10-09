  • 29°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星】4招保銷售增長　三星摺疊智能手機疫下嘗盡甜頭

12:00 2022/10/09

分享：

分享：

全球經濟氣氛不明朗，影響消費者情緒。不過，近幾年才出現的摺疊智能手機，銷量正不斷上升。而市佔較高的三星（Samsung），更在疫市下享盡「甜頭」。

三星電子香港區董事總經理趙依音接受專訪時表示，高度留意及跟隨市場轉變是重要的成功關鍵，接受Z世代的意見，亦令品牌更貼地。

調研機構Counterpoint Research於8月發表的報告預估，2022年全球摺疊智能手機，將達至約73%的按年升幅。

較早投入資源研發及推動摺疊智能手機的三星，現時是這個市場的贏家。三星在上月初亦於香港市場推出新一代的Galaxy Z Fold4及Z Flip4摺疊屏幕手機。本港疫情仍然持續，消費券效應大多亦在8月消耗，但趙依音仍然充滿信心。

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

好產品更需有效溝通
她坦言，過去近3年的疫情大流行，改變了很多人的生活。人們花更多時間在網上會議、重組工作流程。「需要更好、更多功能的裝置去支持生活及工作」，變相鼓勵科企更努力去研發及推出更多解決方案。談到在疫情下如何保住銷售甚至爭取增長，她提出4個疫市銷售重點。

趕上需求：摺疊屏幕手機正好迎合用家在疫下遙距開會、搜尋資料的需要。

溝通得宜：趙依音指出，有好的產品，也要令消費者明白如何使用、有多好用。在產品推出後，同時推出網上工作坊及期間限定店。她指過去也曾推出虛擬工作坊，今次提升頻率，以求接觸更多消費者。當疫情有所緩和後，消費者也希望有面對面的接觸，了解新產品。故今次主力以綫上及綫下的混合模式來推售。趙依音強調，不存在官網、期間限定店、體驗店與分銷商及電訊商競爭，只是用盡各途徑去接觸及服務客戶。消費者能與品牌直接接觸，體驗店更提供維修及諮詢服務。

增加銷售渠道：2020年尾成立的官方網店，就發揮了與消費者溝通的功能。主力不是銷售，而是一個方便消費者了解產品的平台，以及多一個購買途徑選擇。

貫徹合作：不但繼續與過去與電訊商的合作，更引入Asia Miles為合作夥伴，盡量迎合消費者的新購物習慣。

提升市場認受性  明星宣傳效應高
去年，香港三星起用大熱男團MIRROR推售摺疊屏幕手機，引起廣泛注目，但今年未見有再合作。趙依音表示，與不同明星、KOL合作推售產品的策略，一直沒有改變。

不同的KOL有不同的受眾及形象，選擇時視乎產品特性及宣傳目的。

她解釋，過去較主要希望消費者留意及明白摺疊屏幕手機是甚麼，有何好處。但經過上年的大力推廣，已成功提高市場的認知度及認受性。

今年反而更注重讓消費者了解及試用，以吸引更多消費者試用及購買。因此，建立期間限定店，以及逾1個月的Galaxy免費體驗計劃，讓大眾可親身體驗各種功能。客戶只需在活動期間選擇借用其中一個型號的摺疊屏幕手機，可在試用5天後歸還裝置並考慮購買。她指計劃已非首次推出，相信不少消費者想先試用，才決定購買。

趙依音強調，留意市場變化及跟着市場走，是重要的「鐵律」，過去的疫情下確實曾遇到不少挑戰，但總有方法去拆解。

Z世代員工建議   建限定店   
疫情大流行的另一影響，是人們改變了對生活與工作的看法，加上企業紛紛進行數碼轉型，科技相關人才甚為缺乏。三星電子香港區董事總經理趙依音指出，要吸引、留住人才，方法有很多。讓人才尤其是年輕人感到有學習的機會，願意持開放態度去接納不同意見及想法，品牌的吸引力自然增。
舉例，在重要新產品推出後，建立期間限定店的想法，就是來自該品牌市務推廣部的Z世代。「他們是年輕人，自然了解年輕人想法及需要。」趙也相信，品牌擁有研發、生產、銷售的一條龍能力，對人才有吸引力，可讓他們有發揮機會。

疫情下，不少企業也實行在家、遙距工作。她指品牌也有採取不同措施，保護員工及其家人，但坦言由於銷售產品需接觸市場及消費者，消費者當然希望隨時得到協助，故要在完全不影響服務的情況下實行靈活工作，甚具挑戰。

記者：梁巧恩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
2022/09/08
【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
【三星新機】Galaxy A23 5G本周五登港　售2,498元
2022/09/14
【三星新機】Galaxy A23 5G本周五登港　售2,498元
【三星專利】三星雙UDC專利獲批　提升臉部識別功能
2022/09/28
【三星專利】三星雙UDC專利獲批　提升臉部識別功能
【三星芯片】三星擬2027年量產1.4納米芯片　滿足AI及6G需求
2022/10/05
【三星芯片】三星擬2027年量產1.4納米芯片　滿足AI及6G需求

你可能感興趣

【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
15:30 2022/09/08
【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
【三星新機】Galaxy A23 5G本周五登港　售2,498元
18:00 2022/09/14
【三星新機】Galaxy A23 5G本周五登港　售2,498元
【三星專利】三星雙UDC專利獲批　提升臉部識別功能
14:30 2022/09/28
【三星專利】三星雙UDC專利獲批　提升臉部識別功能
疫情 網上購物 移動裝置 科技產品 數碼轉型 KOL 智能手機 電訊 AR 電訊商

上一篇文章

【成功之道】打破IT行業刻板印象　Telstra首位女性香港區董事總經理：勿被性別框架限制

下一篇文章

【企業管治】中移動香港CEO李帆風　由2G到5G見證電訊業發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存6厘高息王截止期延至年底 搶存戰提早開打
【港元定存】港元定存6厘高息王截止期延至年底 搶存戰提早開打
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款