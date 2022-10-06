【加密貨幣】借貸平台Celsius 前高管趁爆煲前偷步提款　涉價值4200萬美元加密貨幣

▲ 【加密貨幣】借貸平台Celsius 前高管趁破產爆煲前提款 涉價值4200萬美元加密貨幣

有外電引述最新法庭文件指，加密貨幣借貸平台Celsius 三名前高管，包括前行政總裁（CEO）Alex Mashinsky、前保安總監（CSO）Daniel Leon 和技術總監（CIO）Nuke Goldstein，在公司暫停客戶提款及破產爆煲前偷步提取價值4213 萬美元的加密貨幣。

根據該文件，三名前高管在 2022 年 5 月至 2022 年 6 月提取了比特幣 （BTC）、以太坊 （ETH）、USDC （USDC） 和CEL 代幣 （CEL），當中Mashinsky 提取價值1000萬美元，而Leon提取700萬美元及價值 400 萬美元的抵押型代幣CEL；Goldstein 則1300萬美元及值額外的 780 萬美元的CEL。

Celsius最終在6月中以「極端市場條件」為由停止所有用戶提款，並在7月申請破產保護。

目前Celsius受託人任命的獨立審查員調查Celsius崩盤原因以及它如何管理和存儲客戶存款。有外電指，Celsius管理層透露新重組計劃，其中包括將公司的債務轉化為代幣以及可能轉向加密貨幣託管。然而，法院正在推進本月稍後時候拍賣Celsius資產的工作。

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編輯：李哲毅