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【網絡安全】步向無密碼身份驗證　一個密碼登入多個App也安全？

科技 22:25 2022/10/06

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資訊科技應用愈來愈多，人們要記的密碼數量亦不斷上升，開始很難記住自己所有應用程式的登入密碼，又要顧及密碼安全與方便使用。為解決以上挑戰，無密碼身份驗證被預估為未來新趨勢。

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行為習慣認證取代密碼
無密碼身份驗證解決方案，能夠為受信任的用戶提供無障礙訪問，同時保護他們的隱私和安全。事實上，從無人商店到自動車牌識別支付系統，都已經導入了更方便的身份識別解決方案。因此，若說在不久的未來，舊式的登入視窗將被智慧型身份驗證方法所取代，並不為奇。

簡單而言，無密碼登入身份驗證系統將不再要求用戶輸入密碼，而是監控人們的行為模式：注意他們何時、何地以及如何與應用程式互動。如果檢測到異常，將要求用家作出即時的安全回應，否則將無法登入。 

應用上有多方面，如智能裝置可利用臉部識別等技術，結合觸控螢幕上的指尖壓力模式；也可將地理位置資料與 IP 地址結合起來，來驗證用戶身份。亦可以輸入密碼的方式來識別用戶，而不是透過密碼本身。

無密碼登入應用想法仍在起始階段，但很多技術已為無密碼登入鋪路，大多已可供機構部署與實施。特別的是，無密碼身份驗證有助改善客戶體驗和安全性，方便品牌與消費者建立信任的同時，透過展示品牌價值的流暢、無縫體驗來取悅消費者。

Okta 行政總裁 Todd McKinnon在圓桌會議內表示，愈來愈多企業採用零信任資安策略。(受訪者提供)

零信任政策不需多個密碼
在無密碼登入身份驗證「大流行」前，密碼仍然是重要的識別及保安「工具」。而不少機構就採用「零信任策略」，來加強資安。身份驗證方案供應商Okta 早前發佈了亞太地區零信任安全狀況年度調查，指出亞太地區有多達 77% 的機構因疫情而加速採用「零信任策略」；其中更有1/3的企業，正優先為機構加速「去中心化」的身份驗證部署，結合用戶的單點登入（SSO）和多種身份驗證（MFA）等帳號配置，是使用零信任策略的關鍵。

在零信任策略下，又不想死記多個密碼，Okta的 身份雲所提供的身份驗證工具單點登入（SSO），使用戶在訪問應用程式和服務時，提供一個彈出式部件或登入頁面，讓用戶只需一個密碼即可訪問多個應用程式。

背後的原理是當用戶運行邦聯式等各種模式的 SSO 時，會創建一個身份驗證訪問權，並將其儲存在瀏覽器或伺服器。接著，用戶訪問的任何應用程式或網站，都將透過 SSO 服務進行檢查，接著該服務會再次發送用戶訪問權，進而確認其身份、提供訪問權限。

記者：梁巧恩

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