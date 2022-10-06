【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？

9月份股市大幅動蕩，直接拖累強積金回報。獨立強積金研究機構積金評級表示，9 月份強積金賬面投資虧損估算約為 821 億元，第三季度及年初至今 9 個月的賬面虧損分別約為 1,062 億港元及 2,589 億港元。

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以全港457萬名強積金成員計算，9月份賬面平均每人虧損約為18,000元，較該公司9月28日時估算每人平均賬面虧損約1.52萬元，虧損幅度更高。而今年首9個月人均賬面虧損約為56,500元。

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計入強積金供款後，9 月底強積金成員平均賬戶結餘預計約為 211,000 港元，較上月減少約 17,100元（下跌 7.49%），比上一季減少約 20,300元（下跌 8.79%），而較去年年底減少約 46,700元（下跌 18.11%）。

隨著市場下跌，強積金總資產亦下跌，並首次跌破 2020 年 7 月時達到的里程碑 － 1萬億元的重要關口，估算跌至約9,650億元。

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積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，全球通脹、加息及經濟衰退等擔憂因素，將繼續令市場波動並造成最大的市場風險。他表示，2022 年全球經濟和地緣政治問題一直困擾著強積金體系，導致強積金成員平均賬戶結餘較去年年底減少約 46,700元，對銷了強積金兩年以來累積的財富。

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叢川普表示：「我們需要強調，雖然強積金成員平均賬戶結餘現跌至 2020 年 6 月的水平，但這些市場虧損並非強積金體系造成的。金融市場的升跌主導投資收益及虧損，這是強積金體系無法控制的。然而，強積金體系保障成員的資產，在這一點上強積金成員可以確信強積金體系是高度穩健和安全的。」

強積金成員該如何自處？叢川普指，強積金成員當務之急是必須保持長線投資及分散投資。「每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。對於廣大的強積金成員來說，預設投資策略依然是一個優質的投資方案。」

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積金局也向打工仔派定心丸，就積金評級9月份強積金表現，積金局回應指，強積金乃跨越超過40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，強積金計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動。積金局又指，過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。如2008年金融海嘯期間錄得30.2%負回報，而2009年及2010年分別回升並錄得26.6%和7.8%的淨回報。積金局提醒計劃成員應定期審視強積金投資組合，例如半年或一年，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。

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責任編輯：陳詠妍