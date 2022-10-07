【著數優惠】萬寧五大自家品牌保健產品系列 即日起一連4日限時10元體驗優惠 補充都市人營養、強化免疫系統

萬寧宣布推出自家品牌保健產品系列，涵蓋超過50款產品，其中特別推薦5大重點保健產品系列共有28款產品，包括「維他命C 與免疫力」、「綜合維他命」、「益生菌」、「兒童全方位」、「鈣質及骨骼」，適合注意健康的女生、上班一族、熱愛運動人士及小朋友等，全面照顧大眾營養所需。由即日起（10月7日）起更推出限時4天體驗優惠，率先有「維他命C與免疫力」系列的重點產品「萬寧紫錐花三重免疫水溶片10片」，售價只是10元。此優惠於香港及澳門萬寧門市及網店限定發售，數量有限，售完即止。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

萬寧五大自家品牌保健產品系列包括「維他命C與免疫力」、「綜合維他命」、「益生菌」、「兒童全方位」、「鈣質及骨骼」，每一款的功效都不盡相同，以配合不同男女老少顧客的需要。產品來自美國、英國、德國、澳洲，西班牙等多國優質原產地，由GMP認證廠房製造，確保製造過程中的每一個步驟都符合食品安全衛生法規。

1.「維他命C 與免疫力」 - 有助對抗感冒 強化免疫系統

萬寧重點推介：

a) 萬寧長效維他命C 100片（108元）– 長效配方持續釋放，每日1片有助維持健康免疫力，抗氧化維他命C，有助對抗自由基侵害。

b) 萬寧紫錐花三重免疫水溶片10片（10月7日至10日限時四天10元體驗價）– 蘊含紫錐花 、維他命C、鋅之水溶片，提供三重免疫系統保護作用。

▼ 點擊圖片放大 +2

2.「綜合維他命」- 為忙碌都市人補充營養

萬寧重點推介：

a) 萬寧多種維他命礦物質100片（138元）– 提供超過10種重要營養素。多種維他命及礦物質，能幫助維持健康免疫功能、維持新陳代謝、促進皮膚、頭髮及指甲健康、提升能量等。

b) 萬寧女士多種維他命礦物質100片（138元）– 專為女士而設，結合維他命B雜、抗氧化維他命C, E、鐵質等重要營養素，亦有助保持皮膚及髮絲強韌健康。

▼ 點擊圖片放大 +2

3.「益生菌及腸道健康」 - 上班族必備恩物

萬寧重點推介：

a) 萬寧100億活性益生菌膠囊 30粒（179元） – 有助強化腸道微生態，鞏固腸胃健康，提升免疫力，有助改善腸道不適、肚脹、及排便不順，素食適用。

b) 萬寧洋車前子膳食纖維粉 48次（80元） – 其中主要成份洋車前子為水溶性膳食纖維，可與油脂物結合及排出體外，達致清腸排毒，維持腸道健康。同時增加飽腹感，有助體重管理。

▼ 點擊圖片放大 +2

4.「兒童全方位」 - 全面鞏固兒童整體健康

萬寧重點推介：

a) 萬寧兒童C + 鋅咀嚼片90片（59元） – 每片含維他命C 250毫克及鋅5毫克，提供雙重功效以維持免疫力，亦有助兒童成長及發育，促進身體吸收鐵質。

b) 萬寧兒童藻油DHA奧米加軟糖120粒（119元） – 有助支持腦部及眼睛健康，採用天然成分的植物軟糖（天然香橙及檸檬味），富含維他命C，既好味又有益。

▼ 點擊圖片放大 +2

5.「鈣質及骨骼」 - 關注骨質健康

萬寧重點推介：

a) 萬寧活性鈣 + 維他命D3片 180片（128元） – 每份含900毫克鈣+1000IU維他命D3。採用檸檬酸鈣結合維他命D3，更好吸收，有助預防骨質流失，鞏固骨骼及肌肉健康。

b) 萬寧鈣+維他命D3咀嚼片90片（72元） – 含有維他命D3，有助促進鈣質吸收。更優惠的鈣和維他命D3之補給選擇，每日成本只需2.4元。

▼ 點擊圖片放大 +2

萬寧早前推出「萬寧藥劑師同你傾」服務，讓顧客透過WhatsApp跟萬寧註冊藥劑師進行一對一的線上對話，獲得免費健康諮詢。如顧客想了解適合自己的保健產品，也可以透過此服務向藥劑師查詢。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文