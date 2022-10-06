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【消費情報】傳奇攝影品牌寶麗來進軍音樂市場 全新4款藍牙喇叭最平只需599元 旺角兆萬中心期間限定店上手任玩

理財智慧 22:46 2022/10/06

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傳奇攝影品牌寶麗來（Polaroid），多年來以即影即有相機聞名，今年更進一步進軍音樂市場，宣布以一系列色彩豐富的音樂產品，正式踏足音樂的領域。全新4款「Polaroid音樂播放器」新產品，用色上參考了品牌中標誌性的彩虹設計元素，紅色按鈕更是源於即影即有相機上的紅色快門鍵而來。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

4款產品分別是最小巧便攜的Polaroid P1、最能配搭穿搭的Polaroid P2、標誌性音箱造型的Polaroid P3，以及尺寸最巨型及音量最澎湃的Polaroid P4，本地建議零售價分別是599元、1,199元、1,699元及2,599元。本地市場由即日起至2022年10月8日，可於LOG-ON門市優先預訂，並由2022年10月9日起於LOG-ON門市及網上商店正式發售。

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與此同時，寶麗來亦於本港一連6日舉辦「Polaroid期間限定店」，地址為旺角西洋菜南街1N號兆萬中心地下G03-G04號鋪，日期及時間如下所示：

06/10（星期四）：19:00 - 21:00

07/10（星期五）：12:00 - 21:00

08/10（星期六）：12:00 - 21:00

09/10（星期日）：12:00 - 21:00

10/10（星期一）：12:00 - 21:00

11/10（星期二）：12:00 - 18:00

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責任編輯：嚴浩文

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