【美國經濟】儲局官員持續放鷹　戴利：2023年不會減息

澳洲央行意外轉鴿加上英國央行啟動購債計劃，投資者對美國聯儲局放緩加息步伐的期望越來越高。不過，三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）周三（5日）卻打消市場這一念頭。

戴利接受《彭博社》訪問時表示，聯儲局的決策取決於數據，故必須看到實質數據，才會轉向放緩加息步伐，否則不得不繼續正在執行的事。她指出，若核心通脹維持上漲，聯儲局很難放慢加息步伐。



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雖然市場揣測若明年經濟活動放緩，聯儲局或會開始降息，但戴利卻預計，沒那麼快。她指出，聯儲局決心對抗通膨，將其降至2%的平均目標。

戴莉今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）並無投票權，

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責任編輯：黃苑筠