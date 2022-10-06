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【美國經濟】儲局官員持續放鷹　戴利：2023年不會減息

環球政經 22:05 2022/10/06

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澳洲央行意外轉鴿加上英國央行啟動購債計劃，投資者對美國聯儲局放緩加息步伐的期望越來越高。不過，三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）周三（5日）卻打消市場這一念頭。

戴利接受《彭博社》訪問時表示，聯儲局的決策取決於數據，故必須看到實質數據，才會轉向放緩加息步伐，否則不得不繼續正在執行的事。她指出，若核心通脹維持上漲，聯儲局很難放慢加息步伐。


同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

雖然市場揣測若明年經濟活動放緩，聯儲局或會開始降息，但戴利卻預計，沒那麼快。她指出，聯儲局決心對抗通膨，將其降至2%的平均目標。

戴莉今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）並無投票權，

【延伸閱讀】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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