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【英鎊危機】英倫銀行化解金融危機　稱及時干預國債　否則萬億養老基金隨時清零

宏觀解讀 22:18 2022/10/06

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【英鎊危機】英倫銀行：上周如沒有買入國債　養老基金價值將會歸零

英倫銀行上周三（9月28日）入市買債拯救急跌的英鎊及債價，央行給財政部的信中顯示，干預原因與擔心一項受歡迎養老基金或會出現違約有關，屆時可能令英國國債陷入死亡螺旋（Death Spiral）。

如沒有干預　養老基金價值歸零

英倫銀行指，如果上周三沒有進行干預，大量負債驅動型投資（Liability-Driven Investment，LDI）的基金資產淨值會變成負值，並且向銀行交易對手提供的抵押品亦會面臨短缺，投資在這些LDI的養老基金價值亦會變成零。

而且若LDI基金違約，則需要出售抵押品，亦即國債，將會導致債券市場運作受到更嚴重破壞，繼而令實體經濟的融資條件過度和突然收緊。

LDI規模逾1萬億英鎊

LDI策略背後理念是將長期負債與資產相匹配，通過對英國國債進行槓桿押注來實現，業內人士指LDI是由監管機構推動的投資。根據英倫銀行官員形容，由貝萊德（BlackRock）等公司管理的LDI策略超過1萬億英鎊（約1.1萬億美元）

英倫銀行給財政部的信中又提到，多位LDI基金經理通知銀行，若按照上周二的收益率，多個LDI基金可能會陷入負資產淨值，將要為清盤程序作準備。故英倫銀行上周二（9月27日）晚上隨即計劃干預措施，並於上周三公布。

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編輯：葉志偉

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美股 英鎊 國債 英倫銀行 英國 養老基金 財政政策 經濟

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