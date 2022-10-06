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【美股焦點】亞馬遜大幅增聘人手 料年底購物季前再增15萬名員工

環球政經 21:49 2022/10/06

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亞馬遜 （美：AMZN）周四 （6 日）表示，在年底以前，將在其美國業務中增聘15 萬名全職、季節性及兼職員工，以應對假日購物季。

亞馬遜為全球最大線上零售商，上周曾宣布增加平均時薪，由去年的18美元，上調 至19美元或以上（約149元）。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

亞馬遜亦曾在去年同期增聘了同樣數量的勞工。該公司表示，新職位將負責包裝、揀貨、分裝和運輸訂單等工作，部分據點的新聘員工或將有資格獲得高達3,000美元的簽約獎金。

亞馬遜其他零售競爭對手亦相繼增加人手。大型零售商Target（美：TGT）亦在上月表示，將增聘近10萬名季節性勞工，以及沃爾瑪 （美：WMT）則表示，希望能增聘4萬名季節性和全職勞工。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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目標百貨（Target，美：TGT） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） Amazon 美股

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