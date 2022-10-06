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【英鎊危機】惠譽將英國長期外幣發行人違約評級展望下調至「負面」　確認評級為「AA-」

宏觀解讀 21:43 2022/10/06

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惠譽評級將英國的長期外幣發行人違約評級（IDR）展望，從「穩定」調整為「負面」，並確認IDR為 "AA-"。

惠譽指，英國政府所宣布的龐大且無資金支持的財政方案，可能導致中期內財政赤字的大幅增加。該財政方案提議扭轉支撐前政府財政鞏固戰略的收入措施及永久性減稅。

該機構又指，財政軌跡的變化將使政府總債務從今年估算的101%，上升到2024年的109%，反映了更高的基本赤字和更弱的增長前景。這一水平將是預測的 "AA "級中值49%的兩倍以上。最近數月，政府債券收益率大升，反映了利率上升和財政戰略的不確定性。

財相已暗示或額外減稅　已降財策可預測性

惠譽認為，在無補償措施或對宏觀經濟和公共財政的影響進行獨立評估的情況下宣布的大規模財政刺激措施，以及在強大的通脹壓力下，財政和貨幣政策立場的不一致，都對金融市場的信心和政策框架的可信度產生了負面影響。

機構認為，財相關浩霆的聲明已暗示額外減稅的可能性，以及可能對1月份立法的財政規則進行修改，這降低了財政政策的可預測性。儘管政府扭轉了取消45%最高稅率的做法，但據報道，該稅收方案以及相關的金融市場波動對公眾輿論的負面影響和政府被削弱的政治資本，可能進一步削弱政府財政戰略的可信度和支持度。

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編輯：胡學能

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