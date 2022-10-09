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【宏觀術數@iM網欄】炎炎重陽氣候變 秋收冬藏看星占

名人薈萃 10:00 2022/10/09

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農曆九月初九重陽節，本地氣溫卻達到33.5度，破了1959年紀錄的32.5度，成為1884年來最熱的重陽節。近年感覺上天氣確實比過往炎熱，甚至變得有點更象熱帶地區氣候。據說連植物的生理時鐘也被干擾，以至昆蟲品種也稍稍在變更，如木棉樹近年也每每紅葉未落又已開花。到底是常談及的溫室效應越來越嚴重，抑或是氣候反常，可能得由專家去年分析。我們也只好慨歎重九過後也未以未能「天涼好個秋」。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

每個元運都因應其本身卦象會不同的效應，就如八白運會有「艮象」，如筆者常談及的handheld（手）、宗教、旺中原、中土、土地山林引申至重視環保等等，於過去20年算顯然易見。嘗有朋友問及九運既然屬離卦為火，是否意味著氣溫升高乎？此點證諸過往九運又似難以確定，反而九運離火主變革，文化、思潮、藝術上轉變，文明和創意升至高峰則較為符合。如果以更大的540年元運來看，卻又不是離卦的象數。無論如何，從術數角度來說，反常天氣便常常意味著世情滄桑變幻，福禍轉捩點，出乎意料之外，看近日港股和英磅匯價，朋友們可有此番體會？

紅羊劫年前波折

天氣異常每主劇變，地氣改變則可能潛移默化影響世運。一兩個月前文章曾介紹《皇極經世》著作者邵康節先生觀察物候禽鳥，預期以地氣南移，兩年內南人主政成為易壇千古佳話。今日面對炎夏長駐，九運來臨之際，從今年「寅」年開始，至2027丁未紅羊劫年，幾年間相信也是成王敗寇的大時代。投資或個人事業發展都更宜把握好命運轉捩周期乘風破浪。

更具體以方位來說，香港位於中國南隅，本來氣候已屬較亞熱帶，和二十四節氣所言及以中原為主的時節，本身已稍有差異。故此，雖云秋分已過時入深秋，天氣較炎熱也未嘗不可，但變乎破了開埠紀錄便著實可加留意。若然地氣轉變，火運主宰的話，筆者過去幾期分析的東南亞當旺便符合天運易數之變。這一兩年星加坡、越南等地發展超速，天運以外地氣也反映出來。

地運以外若果以個人八字命理角度來說，其實亦有細分出生地域南、北和東、西各有差異。細讀先賢古書分析自可印證。簡單來說南方人士命格本身較「熱」，八字命理考慮「調候」使用時，便更須留意會否火炎土燥，或火太旺而「焚身」，特別出生於盛夏者，每每比北方人更喜金和水。為甚麼談到個人微觀，是因為個體加總起來便是宏觀，南方人稍忌太過火、土過旺的，一般入冬以後便會比炎炎盛夏稍安穩平順，亦合乎傳統「秋收冬藏」規律。

留意1028

星占學則要留意西曆10月28日木星逆行回雙魚座，本來正合乎今年流年歲星正位，但從劫前回歸的此個日子前後幾天，便宜留心市場波動或個別地區政壇變化。特別是10月底陰曆已從入文昌化忌的月份，主票據或交易招致不利，再下個月武曲化忌主破財。不過，星占上波動之後木星回歸正位，至12月底實體民生卻反市平順，可作參考。

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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