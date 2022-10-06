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【美國經濟】美國上周新申失業救濟人數為21.9萬　高過預期

環球政經 21:43 2022/10/06

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美國上周首次申領失業救濟金人數增2.9萬人至21.9萬人，高於預期20.3萬人，高於前值修正後的19人。是為8月下旬以來的最高水平，但仍接近疫情前的低位。

截至9月24日，持續申領人數上升1.5萬，至136.1萬，同樣高於預期的134.5萬人。

全球就業公司Challenger, Gray & Christmas周四發布的另一份報告顯示，美國僱主在9月份削減29989份職位，較8月份增長46.4%。以零售商為首的裁員人數按年大增67.6%。惟與2021年相比，年初至今為止的裁員人數下降了21%。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

市場觀望周五（7日）公布的非農就業人數據，預計增25萬個就業崗位，前值為31.5萬。

【延伸閱讀】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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