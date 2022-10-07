【前稱太陽娛樂】YEAH YEAH GROUP曾飈兩倍成交激增　周焯華幾乎清倉Yeah Yeah Group　「創業板小殼王」徐秉辰重新晉身第二大股東

▲ 【前稱太陽娛樂】周焯華幾乎清倉Yeah Yeah Group 「創業板小殼王」徐秉辰晉身第二大股東

前稱太陽娛樂的YEAH YEAH GROUP （08082） 發公告指，接獲主要股東周焯華（綽號「洗米華」）通知，周焯華在9月14日至23日期間出售7.31億股YEAH YEAH GROUP，持股量由37.04%降至2.17%或4547萬股，翻查聯交所資料，周焯華料套現886萬元。

YEAH YEAH GROUP曾飈兩倍，高見0.039元；現升169%，報0.035元，成交額激增至5.7億元。

預計周焯華沽貨不會對營運造成任何不利影響

周焯華大手沽貨後，已不再是YEAH YEAH GROUP控股股東，公司預計出售將不會對集團的營運造成任何不利影響。

此外，近日周焯華、其生意夥伴鄭丁港及YEAH YEAH GROUP現任主席唐才智解除一致行動協議，鄭丁港權益降至0%，唐才智持股量則為24.69%。

聯交所另外披露，在周焯華沽貨後，素有「創業板小殼王」稱譽的徐秉辰成為第二大股東，他近日再出手增持4338萬股YEAH YEAH GROUP，持股量增至18.24%。

徐秉辰曾為YEAH YEAH GROUP「前前身」仁智國際主席，其後易手。

相關文章：

【周焯華受查】周焯華：「我不賭錢」 稱太陽城沒有賭底面業務

【周焯華受查】大陽城復牌彈逾四成後倒跌3% 盧衍溢應證監會要求、加價逾20倍提全購太陽城

編輯：李哲毅

人民幣7.2算是防綫底部？臻享王良享教你2招避險，即睇【ET財智Talk】