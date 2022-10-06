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【前稱太陽娛樂】周焯華幾乎清倉Yeah Yeah Group　「創業板小殼王」徐秉辰重新晉身第二大股東

股市 21:23 2022/10/06

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【前稱太陽娛樂】周焯華幾乎清倉Yeah Yeah Group　「創業板小殼王」徐秉辰晉身第二大股東

前稱太陽娛樂的YEAH YEAH GROUP （08082） 發公告指，接獲主要股東周焯華（綽號「洗米華」）通知，周焯華在9月14日至23日期間出售7.31億股YEAH YEAH GROUP，持股量由37.04%降至2.17%或4547萬股，翻查聯交所資料，周焯華料套現886萬元。

大手沽貨後，周焯華已不再為YEAH YEAH GROUP控股股東，公司預計出售將不會對集團的運營造成任何不利影響。

此外，近日周焯華、其生意夥伴鄭丁港及YEAH YEAH GROUP現任主席唐才智解除一致行動協議，鄭丁港權益降至0%，唐才智持股量則為24.69%。

聯交所另外披露，在周焯華沽貨後，素有「創業板小殼王」稱譽的徐秉辰成為第二大股東，他近日再出手增持4338萬股YEAH YEAH GROUP，持股量增至18.24%。

徐秉辰曾為YEAH YEAH GROUP「前前身」仁智國際主席，其後易手。

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編輯：李哲毅

港股 創業板 周焯華 鄭丁港 創業板 YEAH YEAH GROUP（08082）

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