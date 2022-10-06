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【石油供應】OPEC+宣布每日減產200萬桶 拜登指決定短視且感失望

環球政經 21:31 2022/10/06

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石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）周三（5 日）宣布，將於11月起每日將大幅減產200萬桶石油，佔全球2%日供應量。消息曝光後，布蘭特原油價飈升，同日一度高見每桶93.96美元。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

OPEC+減產消息公布後，白宮批評OPEC+減產為目光短視並為此感到失望。因全球經濟正在應對俄羅斯入侵烏克蘭帶來的長期負面影響。

白宮補充，總統拜登（Joe Biden）已下令能源部在11月額外釋出1,000萬桶戰略石油儲備，以降低石油價格。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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經濟 拜登 石油輸出國組織 石油 白宮

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