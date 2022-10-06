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【美國加息】瑞銀：亞洲貨幣市場仍相對穩健　惟預計亞洲仍需跟隨聯儲局步伐進一步加息

宏觀解讀 19:54 2022/10/06

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瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告，美元長期走強下，亞洲貨幣市場仍相對穩健，印度、泰國和馬來西亞出現外儲減少、滙率貶值的情況，但這主要是由於外部貿易平衡轉差所致，而非資本外流。

報告指，亞洲的核心通脹並不如美國般嚴重，部分原因在於疫情期間採取的貨幣寬鬆政策較少。但高昂的能源成本、邊境開放以及美元創新高仍推動該地區通脹上升。若要避免大規模資本外流和貨幣貶值，亞洲還需跟隨美國聯儲局的步伐進一步加息。

亞洲通脹料第三季已見頂

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室仍預計，亞洲通脹將在第三季達到5%至6%的峰值，隨後在年底前回落約 100 個基點。此趨勢應會持續到明年，未來12 個月降至2%至3%。不過，美元持續走強和大宗商品價格再次飆升，可能會延緩通脹下行趨勢。

報告認為，目前而言，亞洲各國將充分收緊政策以遏制通脹、避免大規模資本外流並抑制貨幣大幅貶值。隨着聯儲局會加大緊縮力度，多數亞洲央行也有意做出調整，例如印尼近期已加息50 個基點。緊縮進程尚未結束，對於步伐較落後的央行，第四季將是提速加息以穩定外滙準備的關鍵時期。

報告預計，今年中國經濟增長將穩於3%左右，今季和明年首季將有很多重要會議陸續召開，隨後可能將出現更為積極的政策轉變。再加上防疫措施有望放鬆，明年GDP增長預計將顯著回升至5%左右。

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編輯：胡學能

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