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【國泰293】機師工會批人手空前短缺推高機票價格、「待遇難在香港生活」　國泰航空：薪酬具競爭力　最新每級基本月薪多少？

股市 19:38 2022/10/06

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【國泰293】機師工會批人手空前短缺推高機票價格、「待遇難在香港生活」　國泰航空：薪酬具競爭力　最新每級基本月薪多少？

國泰航空 （00293） 繼加快招聘機師學員後，周五將舉行大型招聘活動吸納機艙服務員新血。正當公司加快擴員之際，由國泰航空機師組成香港航空機組人員協會（HKAOA）周四率先發稿爭取加薪，批評國泰航空兩年前重組時永久削減機師薪酬待遇，令目前機師團隊人數由4000人降至最新約2500人。工會續指，人手空前短缺下，國泰航班目的地和班次難恢復至以往水平，並且令機票價格持續高企。

工會聲明引述資深機長批評，國泰航空藉着疫情大幅扣減薪金，形容相關待遇難以在香港生活。

HKAOA指，近年機師離職率空前地高，批評國泰航空單方面大幅降薪，令資深機長離職，認為國泰須提供具市場競爭力的薪酬待遇，挽留人手，並吸引離職機師員工回巢。

據了解，國泰航空於2020年重組時要求所有機組人員簽署新服務合約（COS），在以往重組中均能豁免薪酬減少的資深機長，也須由COS98、COS08等舊制合約，轉簽較新訂的服務合約，與較遲入職的機師COS18合約大致看齊。

國泰航空上調機師津貼額 最多一年獲73.2萬元津貼、各級機師底薪津貼多少？可見【下一頁】

國泰航空各級機師基本薪津

職級 基本月薪 現有每月津貼 最新每月津貼
二副機師-1 31,855 14,000 14,000
二副機師-2 35,525 14,000 14,000
一副機師-1 48,847 20,000 20,000
一副機師-2 59,210 22,000 26,000
機師-1 74,011 30,000 32,000
機師-2 83,734 30,000 34,000
機師-3 94,735 33,000 36,000
機師-4 107,179 33,000 36,000

國泰：客運停運多時　機組人員需時更新執照有效期

港府將抵港人士入境安排放寬至「0＋3」，並向駐港機組人員提供「變相0＋0」的豁免，而國泰航空目前預計，客運運力年底前只恢復至疫情前約33%水平，而近期市民外遊需求回升，機票價格高企漸成關注。

國泰航空回應指，由於營運航班亦涉及其他複雜的限制，航班運力需時逐步增加，而公司正為營運作充分準備，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊。

國泰續指，因客運航班於過去一年多期間減少至正常水平的極小部分，因此目前有許多機組人員需要更新執照的有效期，即使解除所有運作限制，有關程序仍需時間處理，正有序培訓員工達到監管機構規定。

在招聘方面，國泰指，自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師；聯同集團旗下其他航空公司，已增聘約300名機師。公司重申，目標未來18至24個月增聘超過4,000名前線員工，包括於2023年底前增聘700名機師，當中300名為直接錄取機師 及400名見習機師培訓計劃畢業生，同時計劃2025年前招募及培訓逾1,000名見習機師。

國泰航空：取消外站「閉環管理」 機組人員在外地可離酒店房、抵港後不會轉黃碼，可見【下一頁】

國泰：機師的僱用薪酬條款極具市場競爭力

對於新服務合約，國泰則指，在過去兩年已打造目標更明確、效率更高、競爭力更強的業務，解釋當時重組目標是盡量保存最多的職位，同時履行香港航空樞紐及顧客的責任。國泰稱：

我們深信，機師的僱用薪酬條款極具市場競爭力，使我們得以成功招聘及保留優秀的機師，繼續重建航班網絡。

國泰航空周五舉行疫後首次大型招聘日 目標18至24個月聘2000名機艙服務員，可見【下一頁】

相關文章：

【國泰裁員】國泰機師裁員「遲入先走」　百位淺資歷機師白做數年？

【國泰重組】國泰98.5%機師、91.6%空中服務員接受減薪方案　僅40機師拒簽新約、工會：同事無奈接受（第三版）

【國泰裁員】國泰機師工會爭取參與重組談判　「機師優厚待遇說法不合時宜」（第二版）

編輯：麥德銘

港股 薪酬待遇 機票 國泰航空 機師 機艙服務員 國泰航空（00293）

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