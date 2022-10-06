【自費檢測】政府十月下旬起推兩級制自費檢測服務 收費上限分別150元及240元

​政府今日宣佈由十月下旬起，全部85個社區檢測中心／檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，讓市民以更相宜的價格享用更快捷的核酸檢測服務作一般社區或私人用途（例如出行或工作證明），確實推行日期容後公布。

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當中「特快自費服務」服務收費上限為240元，若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明，而「標準自費服務」服務收費上限為150元，若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。

此外，政府由即日起將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站，多個流動採樣站常規化後，合共85個社區檢測中心／檢測站將會組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍。政府估算約七成人口由居所步行最多15分鐘（約一公里範圍內）即可到達社區檢測中心／檢測站。

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記者：鄭日棱