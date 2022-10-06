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【俄烏戰爭】受歐美制裁的俄羅斯鋼鐵寡頭旗下超級遊艇停泊香港

Hot Talk 19:33 2022/10/06

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Nord 號位處香港。（彭博圖片）

彭博報道，一艘與受制裁的俄羅斯寡頭鋼鐵大亨 Alexey Mordashov 有關的價值 5 億美元超級遊艇，在從俄羅斯海參崴港經過一個多星期的航程後，到達香港。

報道指，該艘擁有兩個直升機停機坪、一個電影院和 20 間豪華客艙的超級遊艇 Nord 號，先後逗留馬爾代夫、塞舌爾（Seychelles）後，今年3月底以來一直停泊於海參崴，於 9 月 27 日從海參崴出發，並將越南港口峴港列為目的地。據彭博彙編的船舶位置數據，幾天後，它改變了目的地到香港，並於周三（5日）晚上停泊在香港。該遊艇於堅尼地城以西北、青衣以南的海域停留。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後， Mordashov 受到歐盟、英國和美國的制裁。Mordashov 一名發言人拒絕評論該遊艇動向，但稱 Mordashov正身處莫斯科。

報道又指，美國和歐洲政府已扣押十多艘受制裁俄羅斯商人所擁有的價值逾 22.5 億美元的遊艇，以懲罰他們與俄羅斯總統普京有密切關係。在俄羅斯發動侵略之後，其他大型遊艇已被固定在歐洲各地的港口或海軍船塢，因為當局試圖阻止船隻轉移到不適用制裁的港口。一些超級遊艇逃往俄羅斯、土耳其和其他一些友好的避風港。而美國已成立名為 KleptoCapture 的工作組，來追捕俄羅斯寡頭的資產。

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編輯：胡學能

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