【親子好去處】荃灣廣場 x ART-ZOO藝術動物園 20米彩虹牆+5米高熊啤啤 打卡可免費獲限量版精品

荃灣廣場聯同新加坡「ART-ZOO 藝術動物園」，由即日起至11月6日舉辦「荃灣廣場 x ART-ZOO • 我的快樂盒子 UNBOX HAPPINESS」，由一眾色彩繽紛、活潑可愛的動物角色，帶大家遊歷7大必影打卡景點，當中包括20米長「彩虹遊樂「牆」」與5米高「Bruno Bear快樂彩「熊」」等。

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「ART-ZOO 藝術動物園」由新加坡知名藝術創作者Jackson Tan夥拍其團隊設計，Jackson Tan曾榮獲新加坡總統設計獎年度設計師殊榮並出展威尼斯雙年展。除了7大必影打卡景點外，荃灣廣場更準備了一系列限量版ART-ZOO聯乘精品，只要打卡上載照片到社交平台或成為The Point會員憑積分即可換領；同時為慶祝荃灣廣場PLAY GARDEN開幕，5大驚喜活動將於10月一次過登場，包括文青最愛的市集和手作坊、最適合親子的共讀空間和填色比賽等。

7大動物打卡位

PLAY GARDEN除了擁有多項遊樂設施，幫助訓練小朋友身體的大小肌肉外，今次跟ART-ZOO藝術動物園合作的活動，旨在以藝術結合遊樂來啟發兒童好奇心及創意思維。ART-ZOO藝術動物園將帶領大家一同遊歷「我的快樂盒子」神奇彩虹國度，各式各樣的動物以線條分明、形狀突出、色彩奪目的形象現身。

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打卡即賞聯乘禮品

與此同時，荃灣廣場精心設計了一系列聯乘限量版ART-ZOO精品送給大家！各位只要在遊歷「荃灣廣場 x ART-ZOO我的快樂盒子」7大打卡位時，用手機拍下任何場景並上載到社交平台Facebook或Instagram，即可免費獲得限量版「荃灣廣場 x ART-ZOO我的快樂盒子」氣球一個或筆記簿1本；而The Point會員更可憑指定積分換領3款期間限定禮品「醜醜蔬果蠟筆」、「荃灣廣場 x ART-ZOO我的快樂盒子」筆記簿或毛巾，當中「醜醜蔬果蠟筆」為ART-ZOO團隊與Mizuiro Inc.聯名合作推出的兒童安全環保蠟筆，本着善用大自然資源與永續的概念，使用因賣相不佳而丟棄的蔬果，如捲心菜、韭菜、山藥、牛蒡、玉米、胡蘿蔔、蘋果、黑醋栗、紫薯和竹炭等天然植物，製成一套10種顏色的蠟筆，讓孩子在發揮藝術潛能的同時為環境盡一分力。

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5大驚喜活動共慶開幕

為慶祝PLAY GARDEN開幕，除了與ART-ZOO合作的「我的快樂盒子」展覽外，荃灣廣場於本月更準備了5大連串驚喜活動與眾同樂：

1. 發掘兒童藝術潛能的「童繪時光ART-ZOO填色比賽」幼兒組及小學組分別設有冠、亞、季軍各1名及優異獎3名，最高可獲得1,000元商務印書館書券及ART-ZOO禮物套裝； 2. 適合文青及親子的4款「森系DIY工作坊」，發揮創意小宇宙自製押花首飾盒（使用Francfranc產品製作）、星空水晶球擴香石燈、太陽能小夜燈及「升級回收」環保玻璃沙字母押花燈工作坊，成為手工小達人； 3. 超過兩星期的「森動綠悠悠市集」網羅超過20個本地綠色生活品牌，售賣各式精品有機咖啡、微景觀生態盆栽、回收再造物料upcycle成小家品等！是文青及親子玩樂好去處； 4.「親子共讀好時光」提供本地及國外得獎繪本及童書於PLAY GARDEN免費閱讀，在說故事的過程中增進親子關係； 5.「同玩同樂（扭波波活動）」由專業導師教大家扭出複雜小動物，共建色彩豐富的藝術動物園。

活動詳情一覽

「荃灣廣場 x ART-ZOO • 我的快樂盒子 UNBOX HAPPINESS」展覽詳情：

日期： 即日起至2022年11月6日

時間： 上午10時半至晚上10時

地點： 荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

費用： 免費

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責任編輯：嚴浩文