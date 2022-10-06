【油價走勢】OPEC+減產油價受制7因素　華爾街大行料闖100美元

▲ 【油價走勢】OPEC+減產油價受制7因素 大行料闖100美元

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）即將實行自疫情大流行以來最大減產，將於11月每日減產200萬桶，但在中國需求預期減少及潛在冬季供應缺口下，勢增加價格的波動。

油價正受着多個因素影響，包括（1）貨幣政策收緊、（2）冬季燃料的消耗、（3）全球經濟放緩、（4）俄烏戰爭、（5）歐美制裁、（6）美國釋放石油儲備，以及（7）OPEC+產量的調整。

摩根士丹利：

布蘭特期油在明年首季將升到100美元，減產將嚴重收緊市場供應，供應儘管仍取決於歐盟一旦禁運，俄羅斯的產量將會如何。

高盛：

供應層面現時任何的發展，都令人相信油價到年底前會上升，預期布蘭特期油第四季升到110美元。

瑞銀：

油市預期供應緊張，布蘭特期油在未來一季將升到100美元之上，OPEC+減產加上歐洲禁俄羅斯石油進口，經濟合作暨發展組織釋放戰略石油儲備似乎近尾聲，冬季由氣轉油的需求增加，將挾高市場價格。

ING：

減產足以改變市場平衡，明年看97美元，就算美國釋放石油儲備，對市場的影響亦是有限。

花旗：

減產幅度大，但實際削減可能少得多，估計減110萬至120萬桶，因OPEC+較難達成配額。

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記者：譚志偉