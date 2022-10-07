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【內房危機】旭輝未止瀉再跌4%　「示範民企」旭輝據報尋求延遲支付周三到期貸款利息　遭穆迪降兩級至「B3」

股市 09:23 2022/10/07

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「示範民企」旭輝據報尋求延遲支付周三到期貸款利息　遭穆迪降兩級至「B3」

「示範民企」之一的旭輝 （00884） 據報正與銀團洽商延期支付10月5日到期的貸款利息。外電引述消息人士指，旭輝尋求將付款時間推遲到10月底。

旭輝繼昨日大跌15.3%後並未止瀉，今日再低開4.2%，報0.69元，再考驗9月29日0.63元低位。

消息未有透露涉及的利息金額，但稱相關貸款為2019年訂立的港元和美元雙幣貸款的一筆定期利息，貸款定於2023年到期。

旭輝近期接連傳出負面消息，國際評級機構穆迪將旭輝控股的企業家族評級由B1下調至B3，優先無擔保評級由B2降至Caa1，展望為負面。

穆迪表示，評級下調反映旭輝未來6至12個月內再融資風險上升，因公司融資能力減弱，而且合約銷售弱於預期。

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編輯：袁諾曦

旭輝控股集團（00884） 旭輝 港股 評級機構 穆迪

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