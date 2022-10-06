【諾貝爾獎】法國女作家奪文學獎 自傳體作品呈現個人記憶根源

2022年度諾貝爾獎周三（5日）頒發文學獎，法國女作家埃爾諾（Annie Ernaux）奪得殊榮。諾貝爾獎委員會讚揚她的自傳體作品具有勇氣及敏銳度，展現個人記憶的根源、隔閡和集體限制。

埃爾諾1940年生於法國，是第16位獲得諾貝爾文學獎的法國作家。她自幼於在諾曼第小鎮Yvetot長大，當地人甚少談及政治。由於父母於當地經營雜貨店和咖啡室，她也見證雙親從無產階級轉變為資產階級。

諾貝爾獎委員會形容埃爾諾的創作之路漫長而艱辛，其作品始終從不同角度審視一個性別、語言及階級都存在巨大差異的生活。

她於1974年寫下處女作《Les armoires vides》，書中探討個人諾曼第背景。而她於1983年寫下的第4本作品《La place》則著重描繪父親。這本書取得重大文學突破，僅用約百頁篇幅及採用內斂和道德動機的美學，為父親及整個社會環境描繪一幅肖像。委員會指這本作品標誌著一系列自傳散文作品超越虛構世界。

埃爾諾幾年後的另一作品《 Une Femme 》，則被視為她母親的肖像。委員會形容這本書為埃爾諾的整體作品定調，形容她的作品性質在小説、社會學及歷史之間轉換。

文學獎得獎作家資料 姓名 埃爾諾（Annie Ernaux） 出生地及年份 1940年生於法國 得獎原因 作品具有勇氣及敏銳度，展現個人記憶的根源、隔閡和集體限制。 得獎比重 1/1

責任編輯：鄭錦玲