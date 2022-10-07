英女司機滿身酒味拒呼氣測試 一理由獲免牢獄

英國一名女司機早前被警方發現喝得酩酊大醉，倒臥在其私家車附近的草地上。女子更拒絕進行酒精呼氣測試，並因拒絕提供呼氣樣本被捕。然而，她在庭上給予一個理由，最終使她免於入獄。

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切斯特（Chester）地方法院指，現年26歲的Elizabeth McKnight 8月初被警方發現將車停在馬路附近。警員發現私家車保險逾期，再加上她當時腳步浮浮滿身酒味，於是拘留Elizabeth在警車內。

Elizabeth承認曾駕駛車輛，因汽車拋錨她在坐路邊喝了兩瓶酒，然後將酒瓶扔到草地。在場警員無法在草地找到酒瓶，反而在乘客座位發現空酒瓶，並要求Elizabeth做酒精呼氣測試，惟遭她拒絕。警員以涉嫌酒駕將Elizabeth帶回警署，她再次拒絕提供呼氣樣本被捕。

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Elizabeth於庭上承認汽車拋錨後，坐在草地等父親接走前有飲酒，而非在駕駛時已有飲酒。據悉Elizabeth事發當日在父親家中喝過蘋果酒。

控方無法證實Elizabeth何時飲酒下，法庭最終接納Elizabeth的解釋，使她免於面臨最高6個月監禁，但裁定她要接受為期12個月社會服務令，禁止駕駛兩年，以及要完成60日無償工作。

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責任編輯：郭麗明