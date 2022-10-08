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【清酒新世界@iM網欄】赤色酵母釀製 粉紅色清酒

名人薈萃 09:00 2022/10/08

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上星期為大家介紹了妙高酒造的四款季節清酒，包括春季的三葉草、夏季的鑽石、秋季的紅心和冬季的黑桃，還未看的酒友們可以回到上一篇看看，這樣一來更能了解當中的意義。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

今天要分別介紹妙高和澤姬新推出的清酒，兩款清酒的外貌上有點相似。妙高酒造的清酒名為 「妙高山 赤い酒」，澤姬酒造的清酒則名為「澤姫 桃色純米にごり酒」。

先介紹澤姫 桃色純米にごり酒，是一款用赤色酵母釀製的酸甜桃色濁酒！清酒本身為紅色的，混合了酒粕後就變成了粉紅色，而且赤色酵母是天然的色素，各位可以放心飲用。酒造特別使用了透明酒瓶，更加突顯出粉紅色清酒有多可愛多漂亮，老實說看起來有點像士多啤梨牛奶。至於味道方面是又酸又甜，口感柔和，加上酒精度只有8.5%，猶如甜酒。

至於妙高山 赤い酒是使用上越產的紫黑米和新潟產的五百萬石釀造的，由於採用了特別的米，所以不能準確定位這款清酒屬於那一個等級，然而清酒是以純米系列的標準來釀造，精米步合分別為60%的五百萬石和97%的紫黒米。紫黒米是上越産的一種古老的米，沒有使用農藥種植，最獨特是含有花青素，因此釀造出來的清酒是櫻桃色，而且花青素是一種多酚，據說有明目、增強肝功能的作用。此外，紫黑米釀製的清酒未經過濾，讓人能充分享受其獨特的風味。酒造將其與五百萬石釀造的清爽口感特製純米酒混合，營造出易於飲用的口感，同時能夠感受到紫黑米的獨特鮮味和甜味。妙高山 赤い酒喝起來很美味，如果將清酒和梳打水一比一混合，還可以如Rosé一樣享受！

  • 株式会社：井上清吉商店
  • 地址：栃木県宇都宮市白沢町1901-1
  • 電話：028-673-2350
  • 官網：http://sawahime.co.jp

 

  • 株式会社：妙高酒造
  • 地址：新潟県上越市南本町2丁目7番47号　
  • 電話：0255-22-2111
  • 官網：https://myokoshuzo.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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