【劉‧住保鮮期@iM網欄】走一趟流浮山 微涼秋日嚐鮮

終於脫離有史以來最炎熱的夏天，雖已入秋逾月，天氣總算稍稍清涼一點兒，人亦漸漸有胃口大快朵頤。一講到秋天美食，毫無疑問首推吃奄仔蟹、大閘蟹和時令海鮮。適逢有朋自遠方來，我們一行人選擇到流浮山，品嚐著名的生蠔和生猛海鮮，實行即叫即蒸即食。

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既然去流浮山，當然會品嚐它最出名的生蠔。而且筆者知道，近年政府漁農自然護理處積極資助養蠔業內人士，正式設立生蠔淨化廠，提升生蠔質素。而后海灣蠔業養殖協會更與香港大學生物科學學院及太古海洋科學研究所的專家合作，研究和採納新的養殖方法，希望令養蠔業在香港成為可持續發展的水產養殖業，同時令市民更有信心食用。所以，這趟秋日流浮山之行，怎麼叫人不去品嚐新鮮生蠔呢？

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我們選擇了流浮山著名的明記海鮮酒家，它最馳名的就是酥炸生蠔及豉油王炒大蝦。生蠔外層炸得十分鬆化，內層熱辣辣香噴噴，蠔味濃郁鮮甜美味。每隻手掌般大的豉油王炒大蝦，肉質彈牙爽口，配以頭抽爆香，色香味完全配合得天衣無縫，這兩度菜式真是名不虛傳。

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本地秋天最合時令的海鮮，必選的是鹽焗奄仔蟹，隻隻都肥美飽滿，每啖都是甘香甜美的金黃色蟹膏，尤其是用鹽焗烹調，大大提升鮮味之餘，肉質亦鮮甜無比。我們當日亦有點豉椒炒蜆，雖然每隻都肥美甘甜，但可惜偶有細砂於蜆肉內，令菜式失色不少。

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至於另一特色菜式 - 上湯芝士焗龍蝦，食材取自澳洲西岸的大龍蝦，新鮮生猛，啖啖都是彈牙爽脆的龍蝦肉，除了令人食指大動外，亦十大容易果腹。還要接着吃每一隻都是半隻手臂長的椒鹽瀨尿蝦，雖則蝦肉彈牙爽甜，如果少一點「食力」，相信都不容易消化這些美食。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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