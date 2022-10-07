頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？ 環球政治 16:05 2022/10/07 分享： 分享： 俄烏戰爭持續大半年，頓巴斯地區被視為兵家必爭之地。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於戰爭初段為證出師有名，曾表明頓巴斯出現悲劇使俄羅斯必須出兵，更揚言會為當地帶來和平。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 卓慧思尋求與印度簽貿易協議 內政大臣憂南亞裔移民增 2022/10/06 卓慧思尋求與印度簽貿易協議 內政大臣憂南亞裔移民增 烏克蘭聯合西葡 爭2030年世界盃主辦權 2022/10/06 烏克蘭聯合西葡 爭2030年世界盃主辦權 波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾 2022/10/06 波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾 【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片） 2022/10/06 【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片） 【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地 2022/10/06 【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地 你可能感興趣 卓慧思尋求與印度簽貿易協議 內政大臣憂南亞裔移民增 18:30 2022/10/06 卓慧思尋求與印度簽貿易協議 內政大臣憂南亞裔移民增 烏克蘭聯合西葡 爭2030年世界盃主辦權 14:38 2022/10/06 烏克蘭聯合西葡 爭2030年世界盃主辦權 波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾 14:07 2022/10/06 波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾 最新專欄文章 更多 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 2022/10/01 西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 2022/09/30 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 2022/09/24 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 英女王辭世 反思君主制作用何在 2022/09/17 英女王辭世 反思君主制作用何在 地緣政治 軍事 戰爭 頓巴斯 烏克蘭 俄羅斯 普京