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頓巴斯淪為俄烏主要角力場 進退維谷有何前因？

環球政治 16:05 2022/10/07

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俄烏戰爭持續大半年，頓巴斯地區被視為兵家必爭之地。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於戰爭初段為證出師有名，曾表明頓巴斯出現悲劇使俄羅斯必須出兵，更揚言會為當地帶來和平。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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