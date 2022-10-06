【ESG講呢啲】去旅行點樣「可持續」？5星級酒店話你知

等了這麼久終於可以去旅遊了！預約酒店怎樣選擇呢？去旅遊當然要「可持續」，原來預約一間酒店都可以很講究。今集《ESG講呢啲》，聽聽Booking.com及酒店的可持續旅遊貼士，兼一覽5星級酒店的可持續細節吧！

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隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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去旅行為甚麼也要講「可持續」？

聯合國指出，旅遊業的二氧化碳排放量由2005年至2016年增加至少60% ，除非加速減排，否則到了2030年碳排放或會再增長25%。

看看大型旅遊住宿平台Booking.com今年發表的跨國調查，就會發現可持續旅遊愈來愈受到重視。調查訪問了32個地區逾30,000名旅客，發現近七成半旅客希望明年更努力以可持續方式旅遊，超過八成半旅客打算來年入住可持續住宿，有一半本港旅客在過去一年曾入住可持續住宿。

Booking.com日本、香港及澳門區域經理Kyle Fu指：「我覺得疫情成為一個催化劑，令全球旅客及本地旅客會開始想一想對於大自然，我們有沒有更多可以做到，以減少對大自然的傷害；我們也相信可持續旅遊一定會繼續成為一個主流，每個旅客也會更自覺地做更負責任的旅遊決定 。」

可持續旅行從何入手？

Booking.com由2021年11月起推出可持續旅遊認證徽章，透過五大標準：（1）垃圾、（2）能源與溫室氣體、（3）用水、（4）目的地與當地社區、（5）大自然，評選出可持續住宿，並在預訂平台上標示，讓旅客在預訂旅遊住宿時，可作出可持續的選擇。

提到一些較深刻的可持續住宿例子，Kyle就分享他最近疫情後第一次到日本出差的體驗，指當他去到不少3、4星酒店的時候 ，酒店會將很多平日放在房間的個人護理用品放在公共空間予旅客自行取用，「其實我自己也頗欣賞這個措施，旅客有需要才取用，已經可以減少很多無謂的廢物處理。」他又舉例指：「試想像我一個男士出差時，房間真的不需要女性用品，又或者當一位女士出差時，都不需要鬚刨。如果平時用以前的慣常做法，房務員一定會在退房後將所有用品扔掉，其實真的造成很多無謂的浪費。」

Kyle續指，今次去日本出差時見到原來很多酒店開始實行這個措施，讓住客自己選擇是否要拿一次性的日用品，「我想除了日本，對於日本以外的地方也是一個值得參照的做法。」他指。

「可持續」5星級酒店之旅

位於北角的5星級酒店維港凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）是獲認證的可持續酒店，酒店的可持續措施暗藏在細節，由Check-in開始，酒店設有電子房卡選項，客人一機在手就可以入住房間。維港凱悅尚萃酒店總經理Patrick Sin指，用Mobile check-in就可以減少塑膠鎖匙的發放，Mobile check-in也佔了每日約兩成。

帶大家進入房間看看，酒店每個房間都設有獨立回收箱，房內的冷氣會隨著中央系統調節溫度，例如在晚上睡覺時會調高1-2度以節省電源。

Check-in完就當然要看看酒店的自助餐，酒店餐廳採用的海鮮有6成都是可持續海鮮，雞、牛、豬肉則向一些關注動物福利的供應商取貨。

吃飯想配杯酒，酒店餐廳的酒水亦採用可重用的大型容器盛裝，再將酒倒入玻璃樽內，酒店亦會重用玻璃樽盛裝同款的酒，減少玻璃棄置。

如果想留在房間用餐，酒店亦採用了電子餐牌及點餐服務取代紙本餐牌。吃飽想享受一下海景浴室，亦不難發現可持續元素。酒店除了採用大型樽裝沐浴用品，減少一次性的即棄用品外，亦計劃將部分衛生用品改用環保物料，例如將牙刷的物料由塑膠改成木或竹。

房間裝濾水器月省20,000個膠水樽

「我們已經逐漸將濾水器安裝在房間中，可以減少房間裡的膠樽，每月預計可大概減少約20,000個膠水樽」Patrick稱。酒店現已於3個房間試行安裝濾水器，代替樽裝水，270名入住相關房間的客人之中，只有10%會主動致電房務部要求索取樽裝水，他指：「這代表有九成客人可接受以濾水器代替樽裝水，反映只要我們向客人解釋可持續措施的原因、對環境有多大幫助，大部分客人也是表示支持的。」Patrick透露，酒店已經撥出預算，計劃在明年之內於所有房間均安裝濾水器。

可持續旅遊貼士一覽

根據Booking.com數據，現時全球已有近15萬間旅遊住宿獲可持續認證徽章；而香港亦有62間獲認證的住宿。最後跟大家看看可持續旅遊貼士吧！

Booking.com可持續旅遊貼士：

1. 選擇有可持續認證徽章的住宿

2. 自攜衞生及護理用品

3. 旅遊時控制點餐份量、避免過多

維港凱悅尚萃酒店可持續旅遊貼士：

1. 離開房間時關上窗簾降低室溫

2. 自攜個人護理用品

要減低對環境的傷害，但又想持續地旅遊，出發前記得要袋穩今次的可持續旅遊貼士！

記者：何美澄

*同場加映

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