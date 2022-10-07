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【疫市營商】二手衫商店瞄準年輕人市場　為逾萬件舊衫覓新主人（有片）

商業 11:30 2022/10/07

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中小企Retrovert於上年由綫上擴展到綫下，黃雅蓉表示，該企至今已為超過1萬件舊衣服找到新主人。（資料圖片）

近年環保主義抬頭，有二手衫平台看好本港市場發展，主打年輕人市場，更於疫下開設實體店。中小企Retrovert於上年由綫上擴展到綫下，黃雅蓉表示，該企至今已為超過1萬件舊衣服找到新主人。

【餐飲復常】每枱人數上限升至12人　中菜館訂座查詢增加2至3成

創辦人黃雅蓉稱，剛開始成立Retrovert時遇到不少阻礙。她提到香港雖然是發達城市，惟環保市場比起其他發達地區要來得小。「比起鄰近的日、韓，或較遠的英、美，那些地方均發展了相當成熟的二手市場，甚至有不少上市的二手衫商店及平台」，而港人卻停留在認為二手衣物就是「不乾淨、陳舊」的階段。

既然香港二手市場較小，為何又選擇於疫下開設店舖？她解釋，有不少年輕人的環保觸覺於近年抬頭，「二手衫店舖的年輕客人十分了解企業的經營理念，並看重循環經濟」。她形容，本港的環保市場處於「發展中」階段，故看好其潛力，主打年輕人市場，上年由網店拓展至實體店。

舉行二手衣物升級再造工作坊

她又表示，搭配社交平台宣傳、以年輕媽媽作模特兒、與本地時裝品牌聯乘等策略；還參加了香港社會企業挑戰賽獲得並列亞軍，獎金也有助於經營，於疫下吸引不少新的消費者，至今已替超過1萬件舊衣服找到新主人。更於近期舉行了二手衣物升級再造工作坊、突發推出24小時限定折扣優惠、放題式開倉，設立小型研討會邀請消費者提出意見，分享其於香港買二手衫的經驗及想法，從而獲得直接的回應以改善營運手法，成功於疫下站穩經營腳步。

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記者：李智美

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