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【展覽復常】紐約漫畫展開幕　主辦方稱實體展緩步復常

商業 19:33 2022/10/06

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紐約漫畫展開幕，主辦方預料參展公眾有所回升。（New York Comic Con專頁圖片）

北美大型動漫展覽—紐約漫畫展 (New York Comic Con)於本周末舉行，是今年北美疫情消退後，繼7月的聖地亞哥國際漫畫展後另一同類大型活動，主辦方預料參展公眾有所回升，但尚跟2019年疫前有一定差距，並會繼續整合實體及網上活動業務，提升公眾體驗。

【英國通脹】英國Tesco鎖定千項雜貨食品價格　助民眾抗通脹至2023年

紐約漫畫展 (New York Comic Con)是美國東岸地區的大型動漫展覽，華納兄弟、迪士尼等擁有眾多動漫IP的企業及其他娛樂公司，都會選擇參加及有大型發表活動。主辦方ReedPop預計今年約有20萬人次參加，跟創作者及角色演員見面，對比去年因疫情而限制入場人次至15萬人左右，亦高於每年7月約13萬人次的聖地亞哥國際漫畫展。惟比疫前2019年約25萬人仍有一定距離。

ReedPop對今年安排仍相對保守，要求參加者在室內要戴上口罩，但不再需要疫苗證明，並縮窄活動範圍只限於主場地賈維茨會議中心，ReedPop總裁Lance Fensterman認為毋須太急進，暫時會在美國、英國及澳洲復辦展覽。

他形容現時實體展收入相對回復至疫前7成左右，疫情以來亦要削減近3成人手。但該企已著手整合實體及網上活動業務，讓未能親身參加的粉絲可以在網上參與，以及增加現場粉絲的網上互動體驗，並看到如DC及Marvel等亦在相同方向擴展當中。

【餐飲復常】每枱人數上限升至12人　中菜館訂座查詢增加2至3成

責任編輯:王浩賢

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